Coronavirus, allarme dell’Iss: “L’Italia verso lo scenario 4: indice Rt sale a 1,7”. Oggi 31mila nuovi positivi

In Italia aumentano i contagi da coronavirus, 31mila positivi nelle ultime 24 ore, e il Paese si avvicina allo scenario 4, il peggiore, con un Rt di contagiosità a 1,7.

Nel periodo dall’8 al 21 ottobre del 2020 l’indice di trasmissibilità del coronavirus Rt calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,70. Si riscontrano valori di Rt superiori a 1,25 nella maggior parte delle Regioni o Province autonome italiane, con valori superiori a 1,5. Lo rileva il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute.

Lo stesso monitoraggio segnala che l’epidemia in Italia è in “rapido peggioramento” e ancora compatibile con uno scenario di tipo 3 ma in evoluzione verso uno scenario di tipo 4.

In alcune Regioni italiane la velocità di trasmissione è già compatibile con uno scenario 4 con rischio di tenuta dei servizi sanitari nel breve periodo.

Si conferma pertanto una situazione “complessivamente e diffusamente molto grave sul territorio nazionale con rischio di criticità importanti a breve termine in numerose Regioni/PA italiane”.

Oltre 32mila positivi

Oggi non ci sono buone notizie, ieri 26.831 casi oggi abbiamo superato 31mila abbondamente”. Lo ha detto Gianni Rezza il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, al monitoraggio settimanale Iss-Ministero. (Fonte: Ansa)