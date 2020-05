ROMA – “Attenzione ai gel igienizzanti che potrebbero rompere il preservativo“. Parola della sessuologa Rosamaria Spina a Radio Cusano Campus.

“Non abbiamo ricerche che tecnicamente ci dicono se i gel disinfettanti per le mani possano danneggiare il preservativo quando lo maneggiamo. Sappiamo però che i gel o i lubrificanti vaginali più adatti da usare con i preservativi sono quelli a base di acqua. Quelli oleosi sono sconsigliati perché danneggiano il silicone del profilattico. Quindi è plausibile pensare che se il gel disinfettante per le mani non si sia asciugato possa causare dei danni al preservativo così come succede con i gel a base oleosa. Non lo sappiamo ancora scientificamente ma è una attenzione che sarebbe meglio avere.”

La sessuologa poi prosegue:

“Spero che i giovani non usino i gel igienizzanti al posto di quelli lubrificanti, anche perché non sappiamo come il corpo, nelle sue zone più sensibili come i genitali, possa reagire. Potrebbe causare reazioni allergiche bene che vada. I gel disinfettanti per esempio contengono alcool, se usati sui genitali il rischio è causare prurito, nella migliore delle ipotesi, fino a reazioni cutanee importanti, nella peggiore. Mi auguro che questa idea non venga a nessuno.”

“Per evitare di contrarre il Covid 19 durante il sesso, in primi bisogna usare il preservativo visto che alcune ricerche hanno riscontrato tracce di Covid 19 nello sperma. Non sappiamo però ancora quale sia la carica virale di queste particelle e quindi non sappiamo se è una carica virale sufficiente per infettare. Nel dubbio però meglio sempre usare il preservativo”. (Fonte Radio Cusano Campus).