ROMA – Ci sono dei nuovi sintomi che potrebbero allertare sulla presenza del coronavirus, secondo il British Journal of Dermatology.

Pare che il Covid-19 stia mutando e, secondo gli esperti, sarebbe meno aggressivo.

Il British Journal of Dermatology segnala che anche la pelle è colpita dal coronavirus, con addirittura cinque manifestazioni cutanee da tenere presente: geloni ai piedi, piccole vescicole sulla pelle, lesioni pruriginose, eruzioni maculo-papulari e “necrosi”, cioè morte di cellule della pelle provocate dal fatto che il danno ai vasi sanguigni ha compromesso l’arrivo del sangue in queste zone.

Ma i danni provocati dai vasi sanguigni, che interferiscono sulla circolazione del sangue, sarebbero alla base di ognuno di questi sintomi cutanei.

Il polmone innanzitutto, ma anche il rene, il cuore e le articolazioni.

E la pelle, anche se queste manifestazioni non sono fra le più frequenti.

Inoltre, secondo i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) di Atlanta, viene segnalata l’esistenza di altri “nuovi sintomi” emersi dai centinaia di studi che circolano sul Covid-19 e che bisognerebbe prendere in considerazione.

Brividi, tremore persistente insieme ai brividi, dolori muscolari, mal di testa, mal di gola e perdita del gusto e dell’olfatto.

I Cdc raccomandano di prestare attenzione a questi segnali nel tracciare i contagi, anche se l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) non è in linea con queste indicazioni e ribadisce che i sintomi campanello d’allarme rimangono gli stessi, ovvero febbre, tosse secca e mancanza di respiro. (fonte CORRIERE DELLA SERA)