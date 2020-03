Coronavirus e sport, consigli Iss per fare attività: prima scheda bimbi

ROMA – Come fare sport ai tempi del coronavirus? L’Istituto superiore di sanità ribadisce che fare attività fisica, anche ora che si deve stare a casa, è importante. Lo sport non solo aiuta a mantenere in equilibrio e salute il corpo, ma anche la mente per poter affrontare il restare in casa. Una necessità che diventa ancora più importante per i bambini, a cui l’Iss sul portale Epicentro dedica una guida per come muoversi giocando in casa.

Perché bisogna continuare a fare sport?

La nuova sezione del sito Iss -Epicentro è stata dedicata agli stili di vita ed è online dal 20 marzo. Nella prima parte si rivolge proprio ai bambini da 0 a 11 anni, proponendo alcune attività e giochi di movimento in funzione dell’età, come ballare, fare saltelli o ancora capriole, per rispondere all’esigenza di fare sport.

Le abitudini di vita di ognuno di noi stanno cambiando ai tempi della minaccia del coronavirus, ma gli stili di vita salutari vanno rinforzati, come spiega il sito che scrive: “L’attenzione alla salute personale e familiare può rappresentare in questo momento un’opportunità sia per affrontare in modo positivo la complessità delle emozioni e degli stati d’animo, sia per gestire al meglio gli orari organizzando delle attività durante la giornata, con l’obiettivo di mantenere il benessere personale e familiare”.

Il sito riconosce quindi che l’attività fisica gioca un ruolo prioritario anche per la salute psicofisica: “Tenersi in esercizio, infatti, aiuta a prevenire una serie di malattie, ad evitare che peggiorino e a mantenere un peso giusto per il proprio fisico”.

E aggiunge: “Fare ogni giorno movimento è anche un modo semplice ed efficace per tenere a bada lo stress e la frustrazione, anche nell’attuale situazione di emergenza legata al focolaio di COVID-19. Con l’esercizio fisico si scaricano le tensioni accumulate (con una riduzione dell’agitazione e della conflittualità), aumentano le energie e lo stato di benessere generale, migliora la qualità del sonno, l’autostima, la fiducia in se stessi”.

Quanto sport per bambini, adulti e anziani?

Basandosi sulle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della Sanità, l’Iss si impegna a rilasciare una serie di schede e approfondimenti per mantenersi in forma e su quanta attività fisica sia necessaria per ogni fascia di età:

Bambini con meno di 5 anni di età: i neonati sotto l’anno di vita dovrebbero essere attivi fisicamente più volte al giorno e in vari modi, soprattutto giocando a terra; i bambini sopra l’anno di vita dovrebbero trascorrere almeno 180 minuti al giorno (non necessariamente consecutivi) in movimento;

Bambini e ragazzi dai 5 ai 17 anni: almeno 60 minuti al giorno cumulabili di attività fisica da moderata a intensa, includendo esercizi di rafforzamento dell’apparato muscolo scheletrico per almeno 3 volte a settimana;

Persone dai 18 ai 64 anni: almeno 150 minuti di attività aerobica a settimana o 75 minuti di attività aerobica intensa (o una combinazione dei due), in sessioni di almeno 10 minuti consecutivi, ed esercizi per il rafforzamento dei maggiori gruppi muscolari 2 o più volte a settimana;

Persone di 65 anni o più: stesse indicazioni fornite per gli adulti (18-64 anni) con l’aggiunta di attività volte a migliorare l’equilibrio e prevenire le cadute.

Come muoversi coi bimbi in casa giocando?

L’Iss consiglia per i più piccoli da 0 a 6 mesi dei giochi davanti allo specchio. Quando già sono in grado di camminare si possono inventare giochi sull’imitazione degli animali e percorsi di psicomotricità, come superare un ostacolo.

Per le altre fasce di età invece sono consigliate attività che servano a migliorare la coordinazione dei movimenti, come ballo, salti, capriole o stretching.

Anche la musica può favorire il movimento e la coordinazione, oltre a stimolare linguaggio e apprendimento.

Paste modellabili e disegni invece stimolano la creatività, la motricità e gli aspetti sensoriali dei bimbi.

Può diventare esercizio anche la lettura ad alta voce, che stimola il linguaggio ma anche l’apprendimento e l’interazione.

Per leggere la scheda dedicata all’attività fisica dei bambini clicca qui.

Per tenerti informato sull’attività fisica e scaricare le schede per bimbi e adulti, clicca qui.