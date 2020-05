Coronavirus, autorizzato studio su efficacia plasma

ROMA – È stato autorizzato dal Comitato Etico dello Spallanzani lo studio Tsunami (acronimo di TranSfUsion of coNvaleScent plAsma for the treatment of severe pneuMonIa due to Sars.CoV2), uno studio nazionale comparativo randomizzato per valutare l’efficacia e il ruolo del plasma ottenuto da pazienti convalescenti da Covid-19.

Lo rende noto l’Agenzia del Farmaco, che specifica che il parere unico rilasciato dal Comitato Etico dello Spallanzani ha validità immediata su tutto il territorio nazionale.

Lo studio, attivato su indicazione del Ministero della Salute, è promosso dall’Istituto Superiore di Sanità e dall’Aifa e vede al momento coinvolti 56 centri, distribuiti in 12 Regioni.

Garantendo un approccio unico e standardizzato alla terapia con il plasma dei convalescenti, lo studio consentirà di ottenere evidenze scientifiche solide sul ruolo di questa strategia terapeutica e di fornire, in modo univoco, trasparente e in tempi rapidi, informazioni e risposte alle domande sulla sua sicurezza ed efficacia.

Lo studio prevede due Principal Investigator (Azienda ospedaliero-universitaria di Pisa e Policlinico San Matteo di Pavia), è coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità e si avvale di un Comitato scientifico, con funzione di sostegno e supervisione, presieduto dal dg Aifa Nicola Magrini.

Ma potranno essere coinvolti nella donazione anche persone non ospedalizzate che hanno avuto sintomi lievi e sono state quarantenate.

Il plasma iperimmune prelevato da questi donatori sarà trasfuso in pazienti Covid critici con problematiche polmonari.

La prima fase che in questi giorni i centri trasfusionali locali stanno portando avanti è quella della selezione dei donatori.

I potenziali donatori vengono sottoposti a valutazione e ad esami di laboratorio per valutarne l’idoneità. La seconda fase, quella delle donazioni vere e proprie, partirà già dalla prossima settimana.

Chi ha contratto l’infezione da Covid 19 e vuole donare il plasma iperimmune può prenotare telefonando presso uno dei 12 centri trasfusionali di Firenze, Prato, Empoli e Pistoia collocati all’interno degli ospedali dell’Azienda.

Sul sito le sedi e le modalità di contatto telefonico seguendo i percorso Home/Tutti i servizi dalla A alla Z/Donare sangue o cliccando qui. Successivamente la ricerca di donatori si potrà avvalere della collaborazione delle strutture sanitarie ospedaliere nella ricerca di potenziali donatori dimessi alla guarigione da Covid 19.

Su Firenze e per la zona fiorentina nord ovest e sud est i centri trasfusionali selezionati per questa attività sono presso gli ospedali San Giovanni di Dio, Santa Maria Annunziata e Serristori; per il Mugello presso l’ospedale di Borgo san Lorenzo; per l’empolese presso l’ospedale San Giuseppe di Empoli; per la zona pistoiese e la Valdinievole presso l’ospedale San Jacopo di Pistoia; a Prato presso l’ospedale Santo Stefano.

“Tanti ci hanno chiamato per fare la donazione – spiega Isio Masini, direttore di Immunoematologia e medicina trasfusionale Firenze Empoli – Abbiamo cominciato le visite e fino a sabato abbiamo già diversi appuntamenti programmati. Chi viene visitato in questa settimana e risulterà idoneo, verrà ricontattato per la donazione per la settimana successiva. Tutti i centri trasfusionali dell’Azienda sono coinvolti in questo progetto”.

Il protocollo che ha potuto rendere operativa la Asl Toscana centro per l’attività di raccolta del plasma, ha ricevuto il parere favorevole sia del Comitato Etico aziendale che di quello di Area Vasta. A entrambi i Comitati l’Azienda ha dimostrato di avere i requisiti in regola.

I servizi di Immunoematologia e medicina trasfusionale della Asl fanno parte della Rete Trasfusionale Toscana sotto le regie del Centro regionale sangue e del Centro nazionale sangue. La struttura di Immunoematologia e medicina trasfusionale dell‘Asl Toscana centro raccoglie le donazioni di sangue, plasma, piastrine e multicomponent.

Le unità raccolte vengono validate biologicamente, conservate e distribuite. Circa 25 tonnellate all’anno di plasma vengono inviate dai centri trasfusionali Asl all’industria farmaceutica convenzionata che ne estrae sostanze per la produzione di farmaci salvavita (albumina, gamma-globuline, fattori della coagulazione). Questa parte che riguarda la donazione e la lavorazione del sangue si integra con l’altra attività di tipo ambulatoriale specialistico per pazienti con malattie ematologiche e con ambulatori su tutto il territorio dell’Azienda (fonte: Agi).