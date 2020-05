ROMA – Un test è in grado di calcolare quante probabilità avete di essere entrati in contatto con coronavirus negli ultimi tre mesi.

A metterlo a punto il Centro Medico Santagostino di Milano, elaborato dalla équipe medica e di analisi dati.

Per scoprire queste probabilità basta andare alla sezione dedicata del sito del Centro Medico Santagostino (clicca qui) e rispondere alle domande.

Test che si può fare senza dover dare le proprie generalità.

Le informazioni relative a caratteristiche anagrafiche (sesso, età, regione dove si vive), a comportamenti personali, ad eventuali sintomi, a contatti con individui infetti o a test eseguiti verranno registrate (in forma anonima) allo scopo di ricerca scientifica in campo medico ed epidemiologico e per finalità di statistica.

Fra le domande ci sono quelle relative a eventuali sintomi (come febbre, tosse, mal di gola, problemi gastrointestinali, etc), a contatti con persone positive o sospette (tra cui i famigliari), a tamponi o test sierologici fatti e a comportamenti (frequentazione di mezzi pubblici e luoghi affollati).

Infine basta cliccare su “Calcola” e si ottiene la propria percentuale di probabilità.

Il modello si basa sui dati provenienti dalla letteratura: nella sezione “Basi scientifiche” si possono consultare tutte le pubblicazioni scientifiche utilizzate.

Lo scoring attribuisce un peso agli indicatori di contagio che vengono inseriti dall’utente che risponde alle domande e restituisce una stima della probabilità di essere entrati in contatto con il virus.