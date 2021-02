Coronavirus, variante inglese è mutata: simile a quella sudafricana, potrebbe resistere ai vaccini

Il ceppo inglese Covid “ha acquisito una mutazione simile alla variante sudafricana e potrebbe resistere ai vaccini”.

E’ quanto emerge da rapporti ufficiali della Public Health England, che ha rilevato 11 casi in cui la variante del Kent è mutata per “sfuggire” alla risposta immunitaria.

Coronavirus, la variante inglese è mutata: vaccini meno efficaci?

Gli esperti sostengono che il “preoccupante sviluppo” potrebbe indicare che la vaccinazione e l’immunità di gregge saranno meno efficaci contro queste infezioni.

La mutazione, nota come E484K, è già presente nelle varianti sudafricane e brasiliane.

In precedenza si pensava che la mutazione non fosse presente nella variante britannica, nota anche come B.1.1.7.

Ma un recente rapporto ha affermato che il sequenziamento genico ha dimostrato che la mutazione E484K si è verificata spontaneamente solo in una manciata di casi della variante inglese.

“Mutazione si è verificata in alcune parti del paese”

Calum Semple, membro di Sage e Nervtag, ha dichiarato a Radio 4 della Bbc:

“La mutazione più preoccupante, che chiamiamo E484K, si è verificata spontaneamente in alcune parti del paese, anche nel nuovo ceppo del Kent”.

Jonathan Stoye, leader di Retrovirus-Host Interactions Laboratory presso il Francis Crick Institute, ha spiegato: “Ciò indica che la variante britannica sta ora acquisendo in modo indipendente la modifica E484K”.

“Da un punto di vista virologico, la comparsa di nuove varianti per mutazione, durante la replicazione, non può essere considerata sorprendente”.

“Resta da vedere se questo cambiamento fornirà significativi vantaggi di crescita al nuovo virus che lo induce a predominare”.

Riguardo all’efficacia dei vaccini, Simon Clarke, microbiologo presso l’University of Reading ha puntualizzato:

“Gli studi clinici di Novavax e Johnson & Johnson hanno dimostrato che i loro nuovi vaccini erano meno efficaci in Sud Africa, rispetto al Regno Unito o agli Stati Uniti”.

“Si presume che fosse a causa dell’alto livello di virus portatore della mutazione E484K.

“Sebbene non sia stata ancora effettuata alcuna valutazione sull’efficacia dei vaccini attualmente in uso in questo paese, è del tutto possibile che la loro efficacia sarà analogamente ridotta da questa mutazione”.