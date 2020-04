Coronavirus, il virologo Crisanti: “Può sopravvivere in frigorifero per 7-8 giorni” (foto Ansa)

ROMA – A Pomeriggio 5 si parla, ovviamente, di coronavirus. Ospite in collegamento c’è il virologo dell’Università di Padova Andrea Crisanti.

Capitolo… coronavirus e frigoriferi. C’è da preoccuparsi? Il coronavirus sopravvive in frigorifero?

“Abbiamo fatto degli esperimenti – spiega il virologo – Il coronavirus sopravvive in frigorifero anche per parecchio tempo, almeno 7-8 giorni, su un alimento contaminato in condizioni di umidità, come ad esempio un pezzo di carne. Se poi, la carne contaminata viene cotta, il coronavirus muore. Ovviamente questo è un caso molto raro. Ma può diventare realtà se si convive con una persona infetta. In questo caso, la condivisione di cibo può essere pericolosa. Sulla resistenza del coronavirus sulla plastica in frigorifero non sono stati fatti studi”.

Poi il virologo ha risposto ad alcune domande di Barbara D’Urso: “Sulla trasmissibilità del virus tramite i condizionatori non sono stati fatti abbastanza studi. In ogni caso, nei locali chiusi maggiore è il ricambio d’aria, minore è la possibilità di contagio”, ha chiarito precisando poi che “le zanzare non lo trasmettono”.

Capitolo fase 2.

“Io auspico – ha spiegato Crisanti – che a questa data ci si arrivi preparati. Non conosciamo l’esatta incidenza del virus sui contagi. Conosciamo il numero dei contagi in base ai tamponi“

Fonte: Pomeriggio 5, Il Fatto Quotidiano.