Correre con il freddo, i benefici per la salute secondo gli esperti

Con l’arrivo dell’inverno è molto comune chiedersi se correre con il freddo faccia bene alla nostra salute oppure no. Ebbene, gli esperti sostengono che correre quando fa freddo può offrire vantaggi significativi, rispetto anche alla corsa estiva. Esploriamo insieme i motivi dietro questa affermazione e scopriamo i consigli degli specialisti per una corsa invernale sicura ed efficace.

I vantaggi della corsa

Il dottor Joshua Blomgren, specialista in medicina sportiva, intervistato da Medical News Today ha spiegato che la corsa è un eccellente esercizio cardiovascolare che coinvolge quasi tutti i muscoli delle gambe e le braccia. Tuttavia, correre con temperature fredde comporta un processo di termogenesi, dove il corpo produce e mantiene il calore, stimolando il grasso bruno a bruciare calorie. Questo processo è particolarmente efficace nel mantenere la temperatura corporea durante il freddo.

Uno studio del 2021 ha evidenziato i problemi della corsa con climi caldi, come lo sforzo eccessivo e la tensione. D’altra parte, correre in inverno offre un vantaggio mentale ed emotivo noto come l'”effetto del corridore”, che può contrastare il disturbo affettivo stagionale (SAD) comune nei mesi più freddi.

Perché fa bene correre con il freddo

Il corpo umano si adatta in modo unico alle basse temperature attraverso la termogenesi, un processo che coinvolge il grasso bruno nel mantenimento del calore. Il dottor Blomgren spiega che il corpo genera più grasso bruno in risposta al freddo, contribuendo a bruciare calorie in modo più efficiente rispetto alle temperature più calde.

La dottoressa Tracy Zaslow, specialista in medicina dello sport, aggiunge che il freddo riduce la necessità del meccanismo di raffreddamento del corpo. A temperature calde, il sangue viene spinto verso la pelle per dissipare il calore, ma con il freddo, si ha a disposizione un maggiore volume di sangue senza la necessità di raffreddamento.

L’importanza di una preparazione adeguata

Per godere appieno dei benefici della corsa invernale, la preparazione è fondamentale. La dottoressa Zaslow consiglia di eseguire un riscaldamento dinamico prima della corsa per evitare strappi e tensioni muscolari. Inoltre, l’abbigliamento a strati è cruciale per adattarsi alle variazioni di temperatura durante l’allenamento.

“Indossare materiali traspiranti è importante poiché il sudore può comunque essere un fattore anche con temperature più fredde”, sottolinea Zaslow. Stratificare adeguatamente consente di mantenere il corpo caldo all’inizio e di rimuovere strati man mano che ci si riscalda durante la corsa.

Le estremità del corpo, come mani, piedi, orecchie e naso, richiedono particolare attenzione nelle corse invernali. Zaslow consiglia di coprirle adeguatamente per evitare il freddo eccessivo.

Per coloro che iniziano da poco l’attività di corsa, è consigliabile consultare un medico prima di intraprendere un programma di allenamento. Costruire gradualmente la resistenza è essenziale, e i programmi come “dal divano a 5 km” offrono una transizione graduale per evitare sovraccarichi.

La corsa invernale offre vantaggi unici che vanno oltre l’esercizio fisico. Seguendo i consigli degli esperti sulla preparazione e l’abbigliamento, i corridori possono godere di una corsa invernale sicura e benefica per la salute generale.