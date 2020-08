Il Covid-19 potrebbe causare il diabete di tipo 1 nei bambini: è l’ipotesi di alcuni scienziati britannici

Il Covid-19 potrebbe causare il diabete di tipo 1 nei bambini positivi. E’ quanto sostengono gli accademici dell’Imperial College London dopo aver assistito a un picco di casi di diabete in 5 unità pediatriche di Londra.

Da uno studio è emerso che tra il 23 marzo e il 4 giugno a circa 30 bambini è stato diagnosticato il diabete di tipo 1.

Un numero che rappresenta circa il doppio di quello solitamente diagnosticato.

Il diabete di tipo 1 non è causato dall’obesità come il tipo 2 ma da un difetto nella risposta immunitaria dell’organismo, quando vengono distrutte per sbaglio le cellule che producono insulina, che regola il glucosio nel sangue.

Dei trenta bambini, cinque erano risultati positivi al coronavirus o probabilmente lo avevano avuto in passato, portando gli scienziati a stabilire il collegamento.

Tuttavia hanno avvertito che la cifra potrebbe essere stata sottostimata poiché 9 bambini non sono stati testati.

L’ipotesi degli scienziati

Gli esperti ipotizzano che SARS-CoV-2 potrebbe attaccare direttamente le cellule del pancreas, vitali per la produzione di insulina.

Hanno sottolineato che non ci sono ancora le prove che il Covid-19 causi il diabete di tipo 1, ma non è raro che i virus portino ad alcune malattie autoimmuni facendo andare in tilt il sistema immunitario.

Alcuni medici cinesi e italiani in precedenza hanno scoperto che durante la pandemia ci sono stati più casi di bambini che hanno sviluppato il diabete di tipo 1 ma hanno stabilito che non era correlato al Covid-19.

(Fonte: Daily Mail)