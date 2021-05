Quattro nuovi sintomi del Covid a cui prestare attenzione dopo essere stati vaccinati poiché, seppure i casi siano pochi, è possibile essere contagiati. A segnalare i 4 sintomi, diversi da quelli chiave del coronavirus originario presenti nelle linee guida, sono gli scienziati del King’s College London.

Contagio anche dopo vaccino, i sintomi da non sottovalutare

Chi si è vaccinato ed è comunque risultato positivo, ha riportato la difficoltà a respirare, mal d’orecchie, ghiandole ingrossate ma su tutti prevaleva un sintomo: gli starnuti. Quest’ultimo era il più diffuso, il 24%, tra le persone vaccinate con meno di 60 anni.

Lo studio ha inoltre scoperto che i vaccinati contro il virus avevano meno probabilità di riportare i sintomi classici del coronavirus. Le persone esaminate, avevano il 70% in meno di probabilità di avere la febbre e il 55% in meno di probabilità di provare affaticamento, rispetto a chi non era stato vaccinato. Nel Regno Unito, lo studio ha esaminato migliaia di persone nel utilizzando l’app ZOE Covid Symptom Study.

Dai risultati è emerso che su 1,1 milione di utenti, dopo la prima dose di vaccino, 2.400 – dunque lo 0,2% – erano rimasti contagiati. Su mezzo milione di persone esaminate, 187 erano risultate positive alcune settimane dopo la seconda dose.