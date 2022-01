Covid, come curare la variante Omicron in casa: quali farmaci prendere, quali no (foto ANSA)

La variante Omicron del Covid sembra generare sintomi più lievi, ma non può essere trattata come un raffreddore. L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha indicato una serie di farmaci da assumere (e da non assumere) in caso di cure domiciliari. Ecco quali sono i farmaci indicati dagli esperti per curarsi in casa.

Omicron, quali farmaci usare per curarsi in casa

Ricordiamo che resta fondamentale contattare sempre il proprio medico di base. In caso di febbre o dolori articolari e muscolari, Aifa indica il paracetamolo o i Fans (farmaci anti-infiammatori non stereoidei). Tranne nel caso di controindicazioni, come le allergie.

Ci sono alcuni farmaci che però possono essere utilizzati solo in alcune fasi della malattia. I corticosteroidi (della famiglia del cortisone) sono indicati nei pazienti ospedalizzati con Covid-19 grave che hanno bisogno di ossigeno. Da diversi studi emerge, infatti, che se assunti nei primi giorni della malattia potrebbero avere un impatto negativo sulla risposta immunitaria. Il medico di base può prescrivere corticosteroidi a domicilio se il quadro clinico non migliora entro 72 ore e se in presenza dei parametri di ossigeno nel sangue che richiedano l’uso dell’ossigenoterapia.

Infine il capitolo eparina. È utilizzata nella profilassi delle tromboembolie per coloro che hanno infezioni respiratorie acute e mobilità ridotta. In questo caso, l’eparina viene indicata per l’intero periodo di immobilità. L’Aifa sconsiglia l’utilizzo routinario ai pazienti Covid non ospedalizzati o che non sono allettati a causa dell’infezione.

I farmaci da non prendere

Secondo le indicazioni di Aifa, nelle prime 72 ore non viene raccomandato l’utilizzo di antibiotici come l’azitromicina. Gli antibiotici non sono indicati per trattare le infezioni virali. In questi casi, l’antibiotico può essere preso in considerazione se i sintomi durano dai 2 ai 3 giorni e se c’è il sospetto di una sovrapposizione batterica a quella virale.