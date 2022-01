Covid, con la pandemia cresce il diabete di tipo 1 tra i bambini: +15% in un anno e mezzo

In Germania a causa del Covid tra gennaio 2020 e giugno 2021 si è registrato un aumento del 15% dei nuovi casi di diabete di tipo 1 in bambini e adolescenti. È questo il dato saliente di uno studio coordinato da ricercatori della Justus Liebig University di Giessen, in Germania, pubblicato sulla rivista Diabetes Care. La ricerca ha analizzato il registro nazionale che raccoglie i dati dei pazienti con diabete con meno di 18 anni.

Covid e diabete, alcuni numeri

Tra gennaio 2020 e giugno 2021 sono stati censiti 5.162 nuove diagnosi di diabete in bambini e adolescenti, pari a un’incidenza di 24,4 casi per 100 mila all’anno, con un cospicuo aumento rispetto ai 21,2 casi per 100 mila attesi. I ricercatori tedeschi spiegano che l’aumento non rappresenta una novità: dal 2011 al 2019 l’incidenza del diabete di tipo 1 ha registrato nel Paese un incremento del 2,4% all’anno. Tuttavia l’entità dell’ultimo incremento è inusuale: corrisponde infatti a un +15% rispetto ai casi attesi.

Lo studio ha inoltre osservato che i maggiori aumenti delle diagnosi si sono registrati a giugno-luglio 2020, marzo 2021 e giugno 2021 “con un ritardo di circa tre mesi rispetto alle ondate di Covid-19 e alle misure di contenimento della pandemia”, ha fatto notare il coordinatore della ricerca Reinhard W. Holl.

Cosa dice la ricerca

La ricerca non ha identificato un legame diretto tra precedente infezione da Covid-19 e insorgenza di diabete di tipo 1 nei bambini e ragazzi. Per i ricercatori, però, la pandemia potrebbe comunque avere un ruolo importante. Le misure restrittive, i cambiamenti negli stili di vita, il forte stress. Ma anche la mancata esposizione ad agenti infettivi utile a regolare il funzionamento del sistema immunitario potrebbero aver agito da innesco per far manifestare la malattia in chi avesse già una predisposizione.