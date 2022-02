Covid e neonati, più anticorpi se la madre è vaccinata rispetto alla guarigione dal virus

I bambini nati da madri vaccinate contro il Covid in gravidanza, hanno livelli di anticorpi contro il virus più alti rispetto ai bambini nati da madri che hanno contratto l’infezione nelle ultime settimane di gestazione. Lo rileva uno studio del Massachusetts General Hospital (MGH) pubblicato su JAMA che evidenzia come questa differenza si mantenga nei 6 mesi successivi alla nascita. Lo studio ha confrontato la trasmissione di anticorpi da madre a figlio nelle donne vaccinate con due dosi di vaccino a mRNA e in quelle infettate a 20-32 settimane di gestazione, quando il trasferimento di anticorpi attraverso la placenta è all’apice.

Covid e neonati, cosa dice lo studio

Al momento del parto, le madri vaccinate avevano livelli di anticorpi oltre tre volte più alti rispetto alle madri che avevano avuto il Covid (2,03 vs 0,65). Anche nel cordone ombelicale i livelli di anticorpi erano più alti dopo la vaccinazione rispetto all’infezione naturale (2,17 vs 1,00). Le differenze si riscontravano anche nei bambini e persistevano nel tempo. A 6 mesi dalla nascita, il 57% dei bimbi nati da madri vaccinate aveva anticorpi anti-SARS-CoV-2. Anticorpi rilevabili rispetto all’8% dei bimbi nati da madri che avevano contratto il virus.

Il Covid e le donne incinte

“Anche se non è ancora chiaro quanto debba essere alto il titolo anticorpale per proteggere completamente un bambino dal Covid, sappiamo che i livelli di IgG anti-Spike sono correlati alla protezione da forme gravi”, afferma Andrea Edlow, co-autore della pubblicazione. “Le donne incinte sono a rischio elevato di gravi complicazioni da Covid”, aggiunge Galit Alter, co-autore dello studio. “Considerato che ancora non esiste la possibilità di vaccinare i bambini piccoli, questi dati dovrebbero motivare le donne a farsi vaccinare durante la gravidanza. Questo per potenziare le difese dei loro figli contro Covid”.