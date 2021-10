Covid, gli Stati Uniti superano i 700mila morti: come se fosse sparita Washington o Boston

Gli Stati Uniti superano i 70omila morti per Covid-19. A fornire i dati è la Johns Hopkins University. E’ come se fosse scomparsa una città come Washington Dc, la capitale, o come Boston. Il numero dei decessi è infatti quasi pari alla popolazione di queste due città.

Stati Uniti, tanti morti malgrado i vaccini

Il lancio di vaccini efficaci non ha dunque arrestato i decessi. Gli Usa, ad oggi registrano il maggior numero di vittime al mondo, molto più avanti di altri paesi come Brasile e India che viaggiano anch’essi su numeri altissimi.

Covid, nel mondo 5 milioni di morti

I decessi in tutto il mondo legati alla pandemia hanno intanto superato i 5 milioni. A contarli è stata l’agenzia Reuters. I decessi, in poco più di un anno hanno raggiunto quota 2,5 milioni. I successivi 2,5 milioni di morti sono stati registrati in poco meno di otto mesi. Nell’ultima settimana sono stati segnalati in media 8mila decessi al giorno in tutto il mondo, ovvero circa cinque decessi al minuto.

Our World in Data spiega intanto che mancano vaccini alle nazioni più povere. Qui, molte persone devono ancora ricevere la prima dose: più della metà del mondo deve infatti ancora ricevere almeno una dose di un vaccino.