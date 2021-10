Covid, i vaccinati nel 95% dei casi non muoiono e sono in grado di infettare meno anche con una carica virale alta (foto Ansa)

Si conferma molto alta l‘efficacia della vaccinazione completa anti-Covid. Nel prevenire l’infezione è infatti pari al 77,2%; nel prevenire l’ospedalizzazione è del 92,6% e nel prevenire le terapie intensive ed i decessi è del 94,9%. Il dato emerge dal Report esteso di sorveglianza dell’Istituto superiore di sanità che completa il monitoraggio settimanale.

Ricoveri in terapia intensiva 11 volte più basso, tasso decessi 13 volte più basso

Analizzando il numero dei ricoveri in intensiva e dei decessi negli over 80, si osserva che negli ultimi 30 giorni il tasso di ricoveri in intensiva dei vaccinati con ciclo completo è ben 11 volte più basso dei non vaccinati e il tasso di decesso è 13 volte più alto nei non vaccinati.

Vaccinati infettano meno anche con la stessa carica virale dei non vaccinati

Oltre ai dati forniti dal report dell’Iss, una ricerca dell’università di Oxford datata 29 settembre e non ancora sottoposta a revisione, dice che le persone vaccinate sono meno infettive anche con Delta e anche se il conteggio dei cicli Ct (la misura la carica virale) è lo stesso. Inoltre, mostra che i bambini sembrano essere meno infettivi e meno suscettibili proprio come succedeva con le altre varianti.