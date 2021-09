Covid, immunità di gregge il 25 settembre con l’80% dei vaccinati. Le stime del Sole 24 Ore

Il 25 settembre in Italia si raggiungerà l’immunità di gregge. Immunità che per gli esperti si raggiunge con l’80% della popolazione (dai 12 anni in su) vaccinata.

Il 25 settembre, secondo la stima di Lab24 del Sole 24 Ore, è la media delle 21 date regionali: il Lazio sarà la prima Regione, il 10 settembre, ad aver vaccinato l’80 per cento del residenti over 12. Ultima in classifica invece la Calabria, che raggiungerà l’immunità di gregge il 28 ottobre.

Covid e immunità di gregge, i numeri di Lab24

Dopo il Lazio, la stima di Lab24 prevede la Lombardia, il 14 settembre, il Molise il 15 settembre, la Puglia il 16 settembre, l’Emilia Romagna il 23 settembre, l’Abruzzo il 24 settembre, la Toscana il 25 settembre, l’Umbria il 27 settembre, la Liguria il 28 settembre, la Basilicata il 29 settembre. Raggiungeranno l’80 per cento dei vaccinati ad ottobre la Sardegna (il 2), il Veneto (il 9), il Friuli Venezia Giulia (il 10), la Campania (l’11), il Piemonte (il 14), le Marche (il 21), la Valle d’Aosta (il 22), la Sicilia (il 25) e, appunto, la Calabria il 28 ottobre.

Covid e immunità di gregge, le parole di Massimo Andreoni

“Una buona riduzione alla circolazione del virus – spiega a Sky Tg24 Massimo Andreoni, primario di infettivologia a Tor Vergata. – l’abbiamo data, quindi i numeri che stiamo vedendo adesso probabilmente saliranno un po’ con l’aumento delle attività – ripresa del lavoro e della scuola, trasporti – ma non credo che avremo l’ondata dello scorso autunno. Il 70% della popolazione italiana vaccinata è il sistema per calmierare la circolazione del virus”.