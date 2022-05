Covid, in autunno svaccinati. Ma non ditelo agli smascherati

I dati, non solo quelli numerici ma proprio e tutti i dati di fatto, dicono che approderemo all’autunno da “svaccinati” rispetto al Covid. Si perdoni il neologismo ma svaccinati forse rende l’idea del reale più di quanto la renderebbe la formula di immunità ridotta. Svaccinati è la condizione in cui la popolazione italiana arriverà all’autunno, svaccinati rispetto alle varianti dominanti in cui si è evoluto il virus.

Omicron e la sua prole

Variante Omicron e la sua successiva e non esaurita prole eludono, bucano la barriera immunitaria suscitata dai vaccini di prima generazione, quelli utilizzati dalla maggior parte della popolazione italiana. Questi vaccini hanno, letteralmente, salvato la pelle a moltissimi contagiati. E infatti da tempo va così: ci si contagia nonostante i vaccini, si contagiano anche i vaccinati. Ma in ospedale o peggio finiscono quasi solo coloro che hanno altre malattie su cui il Covid ha l’effetto tragico della goccia che fa traboccare il vaso.

Sono milioni gli italiani in qualche modo fragili dal punto di vista sanitario, però la psiche individuale tende ad escludere se stessi dal gruppo e la psiche collettiva in fondo vive dell’individuale a me non toccherà. Così che decine di migliaia di contagi giornalieri (solo quelli ufficiali e denunciati, ce ne sono molti di più) e una media di cento morti al giorno appaiono tranquillante routine. Omicron e la sua prole ci infettano ma non ci ammazzano e neanche ci mandano in ospedale, quindi, letteralmente, smascheriamoci, liberiamo della mascherina come rito e celebrazione collettiva dell’esserci sbarazzati del Covid.

Vaccini e la loro durata

Ma anche in autunno andrà così: Omicron ci contagia ma non ci manda i ospedale, tanto meno ci ammazza? In autunno sarà cambiato un dato fondamentale: la popolazione italiana vaccinata lo sarà da molti mesi. I dati dicono, trasformano quel molti mesi in troppi mesi. La protezione immunitaria da vaccino sarà in autunno “vecchia” di otto, nove, dieci mesi dall’ultima dose. In autunno per dirla alla grossa ma senza errore il virus si presenterà di nuova generazione, le vaccinazioni saranno obsolete per tempo intercorso e per calibro anti virus (puntavano e raggiungevano le variabili precedenti).

Quindi svaccinati. Ci sarà nuovo vaccino?

Nuovo vaccino, non quarta dose. Nuovo vaccino di nuova generazione per ri-vaccinare una popolazione al quel punto, in autunno, di svaccinati. Ci sarà un vaccino così in autunno? Forse. E ci sarà la consapevolezza e la disponibilità a ri-vaccinarsi in massa? E ci sarà un’organizzazione vaccinale pari a quella gestita da generale Figliuolo? Forse. E ci sarà nella psiche collettiva la voglia e la capacità di capire la realtà dei dati? Forse. E ci sarà la possibilità di contare su un governo in condizioni di operare mentre i partiti faranno, di sicuro, irresponsabile campagna elettorale anche su virus, vaccini e libertà (già la fanno sulla pelle degli ucraini…)? Forse.

Ma non ditelo agli smascherati

Troppi forse, di certo tutti forse. I dati di fatto del Covid, dei vaccini, delle varianti del virus dicono che…Ma non ditelo al vasto popolo degli smascherati entusiasti e insaziabili. Sembra, anzi non sembra, è proprio come volessero prendersi una rivincita sul nemico mascherina. Via, via da dovunque e sempre questo che non di rado chiamano “bavaglio” e sempre definiscono come molestia. Via la mascherina, fa caldo, fa caldo! Via la mascherina, non serve, non serve! Via la mascherina, abbattiamo, cancelliamo i segni di quel che abbiamo passato! Passato? Non solo passato, abbattiamo gli idoli di quel che ci è stato imposto! Prendiamoci una rivincita sulla realtà! Chi glielo dice al popolo degli smascherati che, stando ai dati di fatto, Covid ha già in mano gli elememti per la sua rivincita d’autunno e noi umani ancora no?