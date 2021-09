Covid Italia: meno di 100 mila positivi. Chi è stato? Vaccini e Green Pass

Covid in Italia al 27 settembre 2021: i positivi al contagio sono diminuiti, cifra scesa sotto la quota, anche psicologica, dei centomila. Non più dunque la metafora della luce in fondo al tunnel, ad ora la metafora applicabile è quella dei pochi passi alla fine del tunnel. L’epidemia in Italia viaggia a velocità ridotta, qualcuno, qualcosa è riuscito a frenarla. Chi è stato?

Covid Italia, il virus si è sentito male?

Non è stato certo coronavirus a darsi una frenata. La ormai notissima variante delta ha maggior capacità di contagio e, quando gira libera, maggiormente contagia. E non è stata l’estate a sfinire di caldo il virus, questa è un’illusione-equivoco regolarmente smentita dai fatti. D’estate si sta meno al chiuso e quindi si vive in una condizione di minor, diciamo naturale, assembramento. E non sono certo stati i virtuosissimi comportamenti di massa a stroncare il contagio: per uno che usa regolarmente e correttamente la mascherina ce ne sono almeno quattro che la indossano poco, nulla o male. E allora chi è stato?

Sono stati i vaccini

Raccontano, quando possono, agenti e responsabili dei servizi di sicurezza di ogni paese della loro per un verso strana condizione: se bloccano attentatori, se evitano un attentato, un po’ non lo sa nessuno e un po’, anche a renderlo noto, la pubblica opinione lo ritiene un fatto dovuto. Quindi nessun grazie consegue ad una vittoria dell’anti terrorismo. Al contrario, se un attentato purtroppo riesce la sconfitta dei servizi di sicurezza viene rinfacciata con clamore.

Con i vaccini anti Covid va ad accadere qualcosa di simile nella pubblica opinione: hanno bloccato la velocità del contagio, hanno rallentato l’epidemia, hanno portato l’Italia alla fine del tunnel ma questa vittoria invece che pubblica celebrazione va a ricevere burocratico riconoscimento, pigro consenso e perfino qualche fastidio. I vaccini…non avessero funzionato sarebbe stato rogo in piazza di governi, medici, case farmaceutiche. I vaccini…hanno funzionato ed è quasi, per fortuna un quasi non se ne può più.

Green Pass figlio minore

Figlio minore del vaccino è il Green Pass. Non è stata la certificazione verde a rallentare il contagio, sono stati i vaccini. Però il Green Pass consolida, dà una mano, aiuta. Il Green Pass premia la vaccinazione e i vaccinati e così partecipa alla vittoria (parziale ma imponente) contro il contagio. Covid è oggi in Italia una bomba ancora attiva ma vaccini e Green Pass l’hanno circondata di barriere anti esplosione mettendoci tutti relativamente al riparo. Per gli artificieri però pochi grazie e passi. Ma perfino qualche fischio… questo è difficile da sopportare.