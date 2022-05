Covid, l’allarme di Bill Gates: “C’è il rischio che questa pandemia generi una variante del virus più fatale”

Per Bill Gates il peggio deve ancora venire: “C’è il rischio che questa pandemia generi una variante del virus ancora più trasmissiva e ancora più fatale – ha detto l’imprenditore miliardario e filantropo in un’intervista al Financial Times -. Non è uno scenario probabile, non voglio essere una voce di sventura, ma il rischio che il peggio di questa pandemia debba ancora venire è ben oltre il 5%”.

La profezia del 2015

Era il 2015 quando Bill Gates avvertì pubblicamente per la prima volta che il mondo non era pronto per l’inevitabile prossima pandemia.

Il ruolo dell’Oms

Bill Gates dice che l’unico organismo in grado di costruire e gestire un team di prim’ordine al costo di “un miliardo di dollari l’anno” potrebbe essere solo l’OMS.

“L’OMS aveva meno di 10 persone a tempo pieno che lavoravano sulla preparazione alle epidemie – dice – e queste persone sono distratte da molte altre attività”. E ancora: “L’attuale finanziamento dell’OMS non è affatto serio riguardo alle pandemie”. E una profezia: “Rischiamo ancora che questa pandemia generi una variante ancora più contagiosa e fatale. Non voglio fare il profeta di sventura ma la percentuale che questa pandemia non abbia ancora visto il peggio è sopra al 5%”.

Infine una critica al governo britannico: “Con la diminuzione degli investimenti nel Regno Unito dallo 0,7 allo 0,5 del Pil siamo al minimo indispensabile e se il Regno Unito taglia di più, lo faranno anche gli altri. Questo sarebbe tragico perché tutti quei soldi salvano vite”.