Covid, le 25 province italiane con la variante in pancia: Milano, Firenze, Potenza...

In Italia ci sono 25 province che hanno la variante Covid in pancia, 25 province in cui la variante Covid c’è, sta crescendo oppure è già cresciuta. Da Milano fino a Vibo Valentia passando per Firenze, Bologna e Pescara. Ma in quali regioni italiane sono già arrivate queste varianti, e quanto sono diffuse? A questa domanda ha risposto il Corriere della Sera, che ha pubblicato la mappa delle varianti in Italia regione per regione.

Le 25 province con la variante Covid

In tutto sono 25 in tutta Italia le province italiane in cui l’esplosione della variante Covid sta portando ad un sensibile aumento dei numeri dei contagi. La mappa divide le province che vedono la presenza delle varianti in tre gruppi: bollino rosso a quelle in cui è iniziato il focolaio delle varianti, bollino arancione per quelle che si trovano nella fase di crescita, bollino giallo per quelle in cui si rileva un’alta densità.

Le province bollino rosso

Bergamo

Brescia

Monza

Ravenna

Bologna

Modena

Parma

Pisa

Firenze

Siena

Pistoia

Lucca

Ancona

Frosinone

Potenza

Matera

Pescara

Vibo Valentia

Le province bollino giallo e bollino arancione

Le province da bollino giallo sono invece Crotone (Calabria) e Belluno (Veneto): quelle da bollino arancione sono Isernia (Molise), Verbania-Cusio-Ossola (Piemonte), Milano, Varese e Cremona (Lombardia).