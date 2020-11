Ilaria Capua spiega che il Covid lascia conseguenze pesanti anche se viene preso in forma lieve. Insomma, non è proprio gratis per la salute.

La virologa Ilaria Capua ospite a DiMartedì su La7 a proposito del Covid dice: “Anche persone che prendono il virus in forma lieve possono avere delle conseguenze a lungo termine. Il Covid lascia delle cicatrici sul cuore o sui muscoli”.

“È arrivato il temporale come nel resto d’Europa – spiega Ilaria Capua. E’ come se fossimo sotto un attacco di vespe, nel senso che la pandemia è come uno sciame che porta malattia. Queste vespe possono essere molto pericolose per alcune persone e sono tali anche per coloro che magari non lo sanno, perché una vespa ti può anche pungere in un occhio”.

Ilaria Capua, direttrice dell’One Health Center of Excellence dell’università della Florida, commenta lo stato attuale della pandemia da coronavirus e ribadisce per l’ennesima volta il suo appello al rispetto delle regole.

Il Covid non provoca sintomi?

“Tutto dipende da noi – dice ancora Ilaria Capua. Ognuno di noi deve fare tutto il possibile per tenersi al riparo da questo sciame di vespe. Proprio qualche giorno fa è uscito un report dell’Oms, secondo cui nella maggioranza dei casi il Covid non provoca sintomi. Nel 10-15% dei casi provoca sintomi che possono diventare gravi. Nel 5% dei casi la situazione può diventare molto grave, portando anche alla morte”.

“Ma c’è un’altra cosa che è venuta fuori da questo report, ovvero la famosa vespa nell’occhio: anche persone che fanno la forma lieve o che non sviluppano la forma clinica possono avere degli strascichi e delle conseguenze a lungo termine al cuore o nei muscoli”, ha concluso. (Fonte DiMartedì).