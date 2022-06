Covid, negli Usa due nuove sottovarianti di Omicron altamente contagiose: l’allerta dei CDC

Negli Stati Uniti, i Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie) stanno monitorando due nuove sottovarianti di Omicron altamente contagiose che nel Paese attualmente rappresentano quasi il 13% di tutti i nuovi casi di Covid.

Covid, negli Usa due nuove sottovarianti di Omicron

Secondo i nuovi dati del CDC, tra il 29 maggio e il 4 giugno, le sottovarianti BA.4 e BA.5 costituivano rispettivamente il 5,4% e il 7,6% dei nuovi casi di Covid.

Le sottovarianti sono ancora più prevalenti nell’Ovest e nel Sud, rappresentando fino al 20% dei nuovi casi.

La regione con la percentuale più alta di BA.4 e BA.5 è Arkansas, Louisiana, New Mexico, Oklahoma e Texas con oltre il 22% di nuovi contagi.

Covid, la variante Omicron negli Usa

La variante Omicron di Covid è stata dominante negli Stati Uniti da quando lo scorso inverno ha superato la Delta.

Dal momento in cui molte regioni hanno abolito l’uso delle mascherine e di altre protezioni contro il virus, il Paese sta vivendo una quarta ondata di casi più alta.

“Per l’estate e fino all’inverno, mi aspetto che il contagio sia a livelli alquanto alti”, ha affermato Alex Greninger, assistente direttore del laboratorio di virologia clinica dell’University of Washington.

Gli scienziati avvertono che le nuove sottovarianti di Omicron sono forme più contagiose di Covid, che potrebbero fare un passo avanti nella diffusione nonostante le vaccinazioni e l’immunità da infezioni passate.

Ma i ricercatori non sono sicuri se le infezioni siano più gravi o potrebbero portare a più ricoveri o decessi.

Le nuove sottovarianti Omicron del Covid negli Usa

La maggior parte dei nuovi casi è ancora causata dalla sottovariante Omicron BA2.12.1, ma alcuni esperti ritengono che le sottovarianti più recenti potrebbero superarla.

“Considerati i dati che abbiamo visto finora, mi aspetto che BA.4 e BA.5 sostituiranno BA.2.12.1”, ha affermato Tom Inglesby, direttore del Johns Hopkins Center for Health Security.

Sia BA.4 che BA.5 si sono già diffuse velocemente in varie parti del mondo. A maggio, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha attribuito i casi in aumento in più di 50 paesi, alle nuove sottovarianti.

Entrambe sono stati rilevate per la prima volta in Sud Africa, dove attualmente sono dominanti.

In Portogallo picco di casi di Covid

La scorsa settimana, il Portogallo ha riportato 26.848 nuovi casi e 47 decessi per Covid, il più alto da febbraio, secondo il CDC europeo.

Omicron, il vaccino aggiornato di Moderna

Moderna ha annunciato che il vaccino di richiamo Covid aggiornato, non ancora approvato per l’uso, produce una risposta immunitaria più forte alla variante Omicron rispetto al primo vaccino.

La società farmaceutica ha affermato che sta esaminando le prove su come funziona il vaccino aggiornato mirato a contrastare BA.4 e BA.5.n rispetto al primo vaccino.