Covid, medico britannico smentisce otto miti e fake news: gravidanza, microchip, vaccino...

Le otto fake news riguardanti il Covid e i vaccini diffuse ampiamente su Internet e smentite da Hilary Lovelock, un importante medico britannico.

Lovelock fa luce su complotti e “leggende” dilaganti sui vaccini così da rassicurare chi non è ancora certo se vaccinarsi o meno. Sebbene le vaccinazioni contro il coronavirus siano state generalmente molto più alte rispetto, ad esempio, al vaccino antinfluenzale, ci sono ancora persone che potrebbero evitarla a causa di alcune preoccupazioni, causate dalla disinformazione.

Covid, medico britannico smentisce otto miti e fake news

Questi gli 8 punti fondamentali di Lovelock pubblicati dal Mirror.

1. Come capire se le informazioni su un vaccino sono credibili? “È importante assicurarsi di ottenere le informazioni da fonti attendibili. In caso di indecisione o di preoccupazione, esorto le persone a parlare con il medico di famiglia oppure con lo staff dei centri di vaccinazione. “C’è molta disinformazione, specialmente sui social media, è importante dunque ottenere informazioni da fonti attendibili.

2. Il vaccino Covid-19 può causare problemi durante la gravidanza? “Il più recente parere degli esperti ufficiali è che le donne in gravidanza dovrebbero vaccinarsi contemporaneamente al resto della popolazione, in base alla loro età e al gruppo di rischio clinico. “Se siete preoccupati, potete parlare di benefici e dei rischi con il medico e prendere una decisione congiunta sulla base della situazione personale. “È importante ricordare che non ci sono prove che il vaccino Covid-19 abbia un impatto sulla fertilità, non è necessario evitare la gravidanza dopo la vaccinazione e il vaccino non può trasmettere né alla mamma né al bambino il Covid-19”.

3. Il vaccino Covid-19 modifica il DNA di una persona o contiene un microchip? “Non ci sono assolutamente prove a sostegno della presenza di microchip. Per quanto riguarda il DNA, il vaccino non lo modifica. Semplicemente il vaccino aiuta il corpo a contrastare il virus. “E’ il processo di molti vaccini di routine e nulla di cui preoccuparsi”.

4. Potrebbero esserci gravi effetti a lungo termine e le persone dovrebbero essere preoccupate per questo? “È importante ricordare che tutti i vaccini approvati hanno superato i rigorosi standard di sicurezza, qualità ed efficacia stabiliti dagli organismi ufficiali. “Qualsiasi vaccino Covid-19 approvato deve superare tutti gli studi clinici e i controlli di sicurezza a cui sono sottoposti anche gli altri farmaci autorizzati. “I vaccini diventano disponibili solo dopo essere stati accuratamente testati per assicurarsi che siano sicuri ed efficaci. “Finora, a milioni di persone è stato somministrato un vaccino Covid-19 e le segnalazioni di gravi effetti collaterali, come reazioni allergiche o problemi di coagulazione, sono state estremamente rare”.

5. E’ obbligatorio sottoporsi al vaccino? “Il vaccino Covid-19 offre a voi, alla vostra famiglia e ai vostri amici la migliore protezione contro il virus. “Le autorità sanitarie esortano le persone il più possibile a vaccinarsi ma nessuno è costretto e c’è il diritto di scelta. “Come medico di base, incoraggio tutti a vaccinarsi per proteggere se stessi, la famiglia e gli amici, anche se capisco che ci si possa sentire insicuri.

6. Per chi è vegano, vegetariano o per motivi religiosi: il vaccino contiene sostanze di origine animale? “I vaccini Covid-19 approvati non contengono affatto sostanze di origine animale o uova.

7. Le autorità di regolamentazione hanno preso qualche scorciatoia per mettere a disposizione il vaccino? “Come gli altri farmaci, qualsiasi vaccino Covid-19 approvato deve superare tutti gli studi clinici e i controlli di sicurezza. “I vaccini sono disponibili solo dopo essere stati accuratamente testati per assicurarsi che siano sicuri ed efficaci. “Finora, a milioni di persone è stato somministrato un vaccino Covid-19 e le segnalazioni di gravi effetti collaterali, come reazioni allergiche o problemi di coagulazione, sono state molto rare”.

8. Il vaccino può rendere sterili? Lovelock ha spiegato:”Non ci sono prove che ci siano problemi in relazione alla pianificazione di una famiglia o alla fertilità”. Con l’intento di fornire ulteriore rassicurazione, Edward Morris, presidente del Royal College of Obstetricians and Gynecologists, ha aggiunto: “Vogliamo rassicurare le donne che non ci sono prove che indichino che i vaccini Covid-19 influenzino la fertilità. “Le affermazioni di qualsiasi effetto della vaccinazione Covid-19 sulla fertilità sono speculative e non sono supportate da alcun dato. “Non esiste un meccanismo biologicamente plausibile per il quale gli attuali vaccini potrebbero avere un impatto sulla fertilità delle donne. “Non sono state presentate prove che le donne vaccinate abbiano avuto problemi di fertilità”. (Fonte: Mirror)