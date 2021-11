Perché alcune persone muoiono di Covid e altre sopravvivono? Secondo gli scienziati è dovuto in gran parte ai geni. L’Oxford University ha individuato un segmento di DNA che impedisce alle cellule polmonari di combattere il virus. Il gene, chiamato LZTFL1, raddoppia il rischio di morire a causa del Covid. Secondo lo studio, più di un europeo su sei potrebbe avere questo gene.

Covid: questione di geni sì, ma non solo

Situazione ancora più grave per le persone con un patrimonio genetico dell’Asia meridionale: ad avere LZTFL1 sarebbe il 62 per cento. Gli scienziati tuttavia sottolineano che il gene non è l’unico motivo. Circa il due per cento delle persone con antenati afro-caraibici aveva il genotipo a rischio più elevato, dimostrando che il legame genetico non poteva spiegare del tutto i tassi di mortalità più elevati riportati per le comunità etniche di colore e minoranze che vivono nel Regno Unito. Tra queste comunità ci sono molti altri fattori importanti che si ritiene contribuiscano a tassi di mortalità più elevati.

Ad esempio, hanno maggiori probabilità di contrarre il Covid perché lavorano in posti di lavoro pubblici e vivono in famiglie multigenerazionali. Il co-conduttore dello studio James Davies ha dichiarato: “Chi ha il genotipo ad alto rischio e si ammala di una forma grave di Covid, con il genotipo a rischio più basso avrebbe avuto la probabilità del 50% di evitarla”. Gli esperti hanno affermato che il gene probabilmente impedisce alle cellule che rivestono le vie aeree e i polmoni di rispondere correttamente al virus.

E i vaccini?

Ma lo studio, pubblicato su Nature Genetics, ha scoperto che il gene non altera la funzione delle cellule immunitarie.

Per questo motivo, il team ritiene che i vaccini elimineranno il rischio aggiuntivo. Davies, che durante la pandemia ha lavorato come consulente del SSN britannico in medicina di terapia intensiva, ha dichiarato:”L’effetto è nei polmoni e ciò significa che le persone con il genotipo ad alto rischio risponderanno al vaccino e non avranno problemi”.