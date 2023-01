Covid è prima causa di morte per malattie infettive o respiratorie tra 0-19 anni

Il Covid rappresenta la prima causa di morte per malattie infettive o respiratorie tra i bambini e i ragazzi di 0-19 anni secondo uno studio pubblicato sulla rivista JAMA Network Open.

Covid prima causa di morte per malattie infettive tra i giovani

Condotto da Seth Flaxman dell’Università di Oxford, lo studio stima il Covid come quinta causa di morte per malattia e ottava causa di morte in generale per la fascia d’età considerata. Lo studio si basa sui dati dei Centers for Disease Control and Prevention statunitensi presenti nel database “Wide-Ranging Online Data for Epidemiologic Research” (Wonder) sulle cause di morte negli Stati Uniti tra gli individui di 0-19 anni.

Lo studio

I decessi per Covid-19 sono stati considerati in un periodo tra aprile 2020 e agosto 2022, e confrontati con le principali cause di morte non-Covid dal 2019 in avanti. Ci sono stati 821 decessi per Covid tra individui di 0-19 anni durante il periodo di studio, pari a un tasso di morte pari a uno su 100 000 persone; 4,3 per 100 000 tra i bambini sotto l’anno di vita; 0,6 per 100 000 per quelli di 1-4 anni; 0,4 per 100 000 per quelli di 5-9; 0,5 per 100 000 per quelli di10-14 anni; e 1,8 per 100 000 per i giovani di 15-19 anni.

Questo porta a classificare il Covid come ottava causa di morte tra tutte le cause, quinta causa per malattia (escluse le morti violente e il suicidio), prima causa di morte per malattie infettive o respiratorie.

Nel complesso le morti per Covid rappresentano il 2% di tutti i decessi in questo gruppo di età e secondo gli esperti il dato è una sottostima se consideriamo che molti decessi non sono stati riportati come Covid, ad esempio in quei pazienti che già soffrivano di altre malattie che il Covid ha finito per aggravare.