Covid, Ricciardi: “Facendo dilagare i contagi si ottengono solamente più morti e ricoveri”

Far correre il virus e far aumentare i contagi come ricetta per immunizzare la popolazione? “La trovo semplicemente folle – dice il professore Walter Ricciardi alla Stampa -. Oltre che priva di qualsiasi evidenza scientifica. Facendo dilagare i contagi si ottengono solamente più morti e ricoveri. Lo abbiamo visto già due anni fa e lo scorso anno ancora in Gran Bretagna, dove questo tipo di politica ha prodotto danni a non finire”.

Le parole di Ricciardi

E’ vero che quello era un altro virus “ma questo è anche molto più trasmissibile, il più contagioso che fino ad oggi sia mai comparso sulla Terra“.

“Virus così contagiosi – spiega Ricciardi – si fronteggiano soltanto con un mix di vaccinazione e misure di sanità pubblica, come l’uso delle mascherine al chiuso e nei luoghi affollati, il Green Pass, la sospensione di certe manifestazioni di massa, l’areazione dei luoghi chiusi, che servirebbe soprattutto nelle scuole ma alla quale mi sembra non si stia pensando”.

Capitolo quarta dose agli over 60

La quarta dose agli over 60? “Io l’avrei estesa già due mesi fa dopo le indicazioni fornite in questo senso dall’Fda americana, perché già allora c’erano tutte le evidenze scientifiche per farlo”.