Un recente studio è riuscito a individuare una certa correlazione tra i sintomi e il progredire del Covid, come l’immunità che i pazienti possono ottenere dopo la guarigione. La ricerca, condotta dagli scienziati del Wisconsin, anche se non è stata sottoposta ancora a revisione, ha analizzato campioni di sangue di 113 pazienti appena guariti dal Covid, che sono stati poi confrontati con campioni di sangue prelevati tre mesi dopo dagli stessi.

Gli asintomatici sono immuni dal Covid?

I risultati hanno dimostrato che i casi più gravi di uomini e donne positivi al Covid hanno maggiori probabilità di sviluppare anticorpi più forti e di lunga durata. Nei pazienti asintomatici e quelli con sintomi lievi, invece, hanno visto la conta degli anticorpi diminuire prima del solito.

Il nuovo studio è riuscito a dimostrare l’esistenza anche di una certa correlazione tra il tipo di sintomi che si manifestano in un paziente positivo al Covid e il reale rischio di riammalarsi. Il momento in cui il nostro sistema immunitario inizia a combattere l’infezione coincide con quello dello sviluppo di anticorpi resistenti al Covid. Ciò che diversi studi hanno dimostrato negli ultimi mesi, inoltre, è che gli anticorpi possono durare tra i 3-6 mesi in una persona, dopodiché è possibile che inizino a diminuire.

Covid, i sintomi che indicano che sei immune

Sarà necessario condurre altri esperimenti incrociati per avvalorare definitivamente questa tesi, ma lo studio americano ha stilato una precisa lista dei sintomi che indicano se il paziente ha sviluppato un’immunità forte al Covid o meno.