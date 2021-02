Covid sintomi: perdita di olfatto e perdita di stimolo sessuale di pari passo. Ma quale dei due causa l’altro?

La perdita dell’olfatto, uno dei sintomi del Covid-19, può far perdere interesse nei confronti del sesso. Un sintomo riscontrato in persone di età pari o superiore a 65 anni. Secondo un nuovo studio USA, negli adulti statunitensi in età avanzata ci sarebbe un legame tra la perdita dell’olfatto (anosmia) e una diminuzione della stimolo sessuale. E anche della gratificazione emotiva.

Gli esperti affermano che l’olfatto gioca “un ruolo particolarmente incisivo” nella motivazione sessuale e che entrambi sono “strettamente connessi”. Il team di ricercatori ha esaminato solo gli adulti di età pari o superiore a 65 anni, il che significa che il legame con l’invecchiamento diventa più incisivo. Dunque nei giovani adulti potrebbe essere meno pronunciato.

Covid, perdita di olfatto porta a perdita dello stimolo sessuale

I ricercatori sostengono che i casi potenzialmente curabili di perdita dell’olfatto dovrebbero essere presi in considerazione dai medici per “migliorare la qualità della vita”. In altre parole, l‘aspetto sessuale. Invecchiando, le funzioni sensoriali diminuiscono costantemente, con un impatto di vario tipo per gli anziani.

Già alcune ricerche precedenti avevano indicato che i pazienti sofferenti di anosmia lamentavano dei problemi nella vita sessuale. Gli esperti hanno studiato l’effetto della perdita dell’olfatto sul desiderio e sulla gratificazione sessuale delle persone anziane.

Covid, anosmia e meno stimolo sessuale: la ricerca

Negli USA hanno lavorato su un campione di 2.084 anziani, tutti di età pari o superiore a 65 anni. Gli adulti, considerati come un “campione rappresentativo a livello nazionale”, sono stati reclutati dal National Social Life, Health and Aging Project, uno studio parallelo in corso sui fattori sociali e sanitari.

Hanno misurato la sensibilità olfattiva con bastoncini profumati e la loro frequenza di pensieri e attività sessuali attraverso un questionario.

“La diminuzione della funzione olfattiva negli anziani statunitensi era associata a una diminuzione della motivazione sessuale e a una minore gratificazione emotiva, ma non a una diminuzione della frequenza dell’attività sessuale o del piacere fisico”, affermano i ricercatori.

La perdità di olfatto porta al calo del desiderio o viceversa?

Tuttavia il team non è stato in grado di determinare la causalità, il che significa che non è noto se la perdita dell’olfatto causi una diminuzione del desiderio sessuale o viceversa.

“L’olfatto ha un forte collegamento con il sistema limbico, che svolge un ruolo fondamentale nell’elaborazione delle emozioni e della motivazione ses*uale”, afferma il team in un articolo pubblicato su The Journal of Sexual Medicine.

“I neuroni nel bulbo olfattivo proiettano direttamente all’ipotalamo, un altro fondamentale mediatore della motivazione sessuale”.