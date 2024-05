Il Covid torna ad essere al centro dell’attenzione a causa di un lieve aumento dei casi e del tasso di positività, come evidenziato nel bollettino del ministero della Salute relativo alla settimana dal 25 aprile al 1 maggio 2024. Rispetto alla settimana precedente, si registra un incremento del 17,0% dei nuovi casi positivi, passando da 528 a 618 casi. Anche il numero dei decessi è aumentato, con 9 morti registrati, rappresentando un aumento del 28,6% rispetto alla settimana precedente. Il bollettino evidenzia che sono stati effettuati 76.553 tamponi, con una diminuzione del 23,9% rispetto alla settimana precedente, e il tasso di positività si attesta allo 0,8%, mostrando un aumento dello 0,3% rispetto alla settimana precedente. Nonostante questi dati, l’occupazione dei reparti ospedalieri rimane stabile, con un tasso di occupazione in area medica e in terapia intensiva che non ha subito variazioni significative.

In aggiunta alle statistiche, emerge la notizia del ritiro dell’autorizzazione del vaccino AstraZeneca nell’Unione Europea. L’azienda anglo-svedese ha comunicato che, considerando la disponibilità di altri vaccini efficaci contro le nuove varianti di Covid-19 e la mancanza di domanda per il vaccino Vaxzevria, non è più stato prodotto né distribuito. L’azienda ha quindi deciso di ritirare l’autorizzazione all’immissione in commercio per il Vaxzevria nell’UE. È importante sottolineare che il ritiro non è dovuto agli effetti collaterali come le trombosi, che sono estremamente rari e non sono stati il motivo del ritiro, come specificato dall’azienda.