La maggior parte dei sintomi nei pazienti che sono stati ricoverati per Covid a Wuhan, si è risolta entro un anno. Tuttavia, a distanza di 12 mesi dalla diagnosi, circa la metà presentava ancora almeno un problema di salute. A rivelare gli effetti a lungo termine del Sars-Cov-2 su 1.276 pazienti della cittadina cinese in cui scoppiò la pandemia, è un ampio studio pubblicato sulla rivista scientifica The Lancet.

Covid e sintomi, lo studio sui guariti a Wuhan

Un’analisi precedente, condotta dagli stessi ricercatori e che riportava i risultati di 1.733 sopravvissuti al Covid-19 che erano stati dimessi dall’ospedale Jin Yin-tan di Wuhan tra il 7 gennaio e il 29 maggio 2020 aveva rilevato che, a distanza di 6 mesi, circa tre quarti di loro presentavano problemi di salute persistenti. Il nuovo studio include 1.276 pazienti della stessa coorte per valutare il loro stato di salute dopo 12 mesi.

I pazienti, che avevano un’età media di 57 anni, sono stati sottoposti a controlli sanitari dettagliati da cui è emerso che molti sintomi si sono risolti nel tempo, indipendentemente dalla gravità del Covid-19 iniziale. La percentuale di pazienti che manifestano ancora almeno un sintomo dopo un anno è scesa dal 68% a sei mesi al 49% a 12 mesi. L’affaticamento o la debolezza muscolare erano il sintomo più comune ma quasi un terzo dei pazienti ha riferito di soffrire ancora di mancanza di respiro a distanza di 12 mesi.

Lo studio sui pazienti guariti dal Covid

“Il nostro studio – spiega Bin Cao, professore al National Center for Respiratory Medicine, China-Japan Friendship Hospital, in Cina – è il più grande fino ad aver valutato gli esiti di salute tra i ricoverati per Covid a 12 mesi dalla malattia. I nostri risultati suggeriscono che il recupero per alcuni pazienti richiederà più di un anno e questo dovrebbe essere preso in considerazione quando si pianifica la fornitura di servizi sanitari post-pandemia”.