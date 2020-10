Andrea Crisanti, professore di Microbiologia all’Università di Padova, si scaglia contro il nuovo Dpcm che vieta il calcetto amatoriale ma permette alle scuole calcio di proseguire la loro attività agonistica.

Il testo del Dpcm.

”Lo svolgimento degli sport di contatto come individuati con successivo provvedimento del Ministro dello Sport, è consentito da parte delle società professionistiche e – a livello sia agonistico che di base – dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale”.