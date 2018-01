ROMA – La curcumina presente nella curcuma, una delle spezie della tradizione indiana, è una mano santa per l’attività cerebrale, in particolare oltre i cinquant’anni puntella la memoria. E rappresenta un antidoto naturale alla depressione. Lo studio dell’Università della California di Los Angeles, pubblicato sull’American Journal of Geriatric Psychiatry, ha evidenziato le virtù anti-infiammatorie della curcumina, virtù particolarmente adatte a rallentare il decadimento psichico degli anziani.

Le infiammazioni sono infatti le prime responsabili di demenza e depressione. Lo studio raccoglie i risultati di un test condotto su 40 pazienti tra i 50 e i 90 anni durato 18 mesi: chi aveva assunto l’assunzione del prezioso composto giallo per un anno e mezzo (90 mg di curcumina due volte al giorno) ha rivelato un aumento del 28% delle capacità mnemoniche rispetto alle performance iniziali, garantendo comunque un sostanziale aumento della facoltà di concentrazione.

Inoltre, avevano avuto un lieve miglioramento dell’umore e meno segnali delle proteine amiloidi e tau nell’amigdala e dell’ipotalamo, regioni del cervello che controllano le funzioni emotive e della memoria. Queste due proteine sono associate alle malattie neurodegenerative come l’Alzheimer.