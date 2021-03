Danimarca sospende un lotto di vaccino AstraZeneca: sospeso lotto di vaccino AstraZeneca in Danimarca come fatto Austria e altri 4 paesi

Anche la Danimarca, dopo Austria, Estonia, Lituania, Lussemburgo e Lettonia, sospende l’uso di un lotto vaccino Oxford/AstraZeneca. Questo perché a quattro pazienti austriaci, di cui uno deceduto come è stato per un danese, sono stati diagnosticati problemi di coagulazione del sangue.

Vaccino AstraZeneca e i problemi in Austria

In Austria un paziente è morto di trombosi multipla – formazione di coaguli di sangue all’interno dei vasi sanguigni – 10 giorni dopo il vaccino. Ma la correlazione tra il vaccino e i decessi non ha mai ricevuto conferma. A un secondo paziente è stata diagnosticata un’embolia polmonare ma ora si sta riprendendo. Altri due a cui è stato somministrato il vaccino dello stesso lotto, hanno avuto problemi di coagulazione.

L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha affermato che il lotto, etichettato ABV5300 e composto da un milione di dosi, l’ hanno ricevuto 17 paesi dell’UE. Ma al momento, come riporta anche il Sun, non ci sono prove che il vaccino abbia causato le malattie.

Vaccino AstraZeneca non causa trombosi

La trombosi, il termine medico per la coagulazione del sangue, non è elencata come un potenziale effetto collaterale del vaccino AstraZeneca. Potrebbe essere solo una coincidenza che i pazienti abbiano sviluppato le malattie, per le quali ci sono molti fattori di rischio.

Mentre i paesi sospendono le dosi, il comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (PRAC) dell’EMA condurrà un’indagine. L’EMA ha dichiarato: “Sebbene un difetto sia improbabile, la qualità del lotto è in fase di studio”. Ha aggiunto che il PRAC sta esaminando le trombosi legate allo stesso lotto, nonché tutte le altre segnalazioni di trombosi e relative condizioni di coagulazione del sangue riportate dopo la vaccinazione.

“Le informazioni disponibili, finora indicano che il numero di eventi tromboembolici nelle persone vaccinate non è superiore a quello osservato nella popolazione generale”. L’EMA ha precisato che da martedì, su 3 milioni di persone vaccinate in Europa c’erano state 22 segnalazioni di problemi di coagulazione del sangue.

La risposta di AstraZeneca

Un portavoce di AstraZeneca ha dichiarato: “La sicurezza del paziente è la massima priorità per AstraZeneca. “Le autorità di regolamentazione per l’approvazione di qualsiasi nuovo farmaco, compreso il vaccino AstraZeneca, hanno standard di efficacia e sicurezza chiari e rigorosi. “La sicurezza del vaccino è ampiamente studiata negli studi clinici di Fase III e i dati sottoposti a revisione paritaria confermano che il vaccino è generalmente ben tollerato”.