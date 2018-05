ROMA – Nei maiali, un virus simile alla Sars potrebbe rappresentare una minaccia letale per l’uomo. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] Alcuni test di laboratorio dimostrano che il “delta coronavirus suino”, identificato per la prima volta nei suini in Cina nel 2012, può infettare le cellule di alcuni mammiferi, tra cui quelle umane.

L’agente patogeno è simile al virus della Sars e della Mers che hanno causato la morte di più di 1.000 persone, scrive The Telegraph.

Linda Saif, che ha preso parte allo studio USA dell’Ohio State University, ha dichiarato:”Siamo molto preoccupati per i coronavirus emergenti, c’è la possibilità che “salti” da una specie a un’altra”.

Quando in Cina è stato identificato per la prima volta nei suini, il delta coronavirus suino non era associato a una malattia ma nel 2014 è stato ritenuto il motivo di un’epidemia di diarrea tra i maiali dell’Ohio, negli Stati Uniti. Da allora il virus si è manifestato nei suini di vari paesi che a causa di diarrea acuta e vomito potrebbero morire.

La nuova ricerca, pubblicata sulla rivista National Academy of Sciences, mostra come il virus coinvolga i recettori presenti sul tratto respiratorio e digestivo di molti animali. E’ stato esaminato il recettore “aminopeptidasi N” che può entrare nelle cellule di diverse specie, come polli, gatti e l’uomo.

Scott Kenney, coordinatore dello studio, ha spiegato: “Un recettore è come la serratura di una porta. Se il virus riesce a forzarla, può entrare nella cellula e infettare l’organismo ospite”.

Fino ad ora, per quanto è noto, nessun essere umano è stato infettato dal delta coronavirus suino ma, sostengono i ricercatori, ci sono preoccupanti somiglianze con la Sars e la Mers.