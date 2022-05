Diabete di tipo 2: le unghie sono un campanello d’allarme: come capire i sintomi

Corte o lunghe, spesse o sottili, le unghie rivelano molto sulla salute di una persona. Le modifiche alla consistenza, allo spessore o al colore prima ancora che compaiano i sintomi di una malattia, possono indicare problemi di salute.

L’aspetto delle unghie rispecchia il nostro stato di salute

Dalle carenza di vitamine ad alcuni tipi di cancro e alla glicemia alta, le unghie contengono molti indizi. Quando si soffre di una malattia cronica come il diabete di tipo 2, è ancora più importante prestare molta attenzione alle unghie.

I sintomi ignorati e la cattiva gestione della malattia potrebbero comportare rischi devastanti per la salute. I cambiamenti di colore e di spessore delle unghie segnalano la malattia. In alcune persone con il diabete, le unghie assumono una tonalità giallastra.

Diabete, i campanelli di allarme sulle unghie a cui fare attenzione

“Spesso questa colorazione ha a che fare con la scomposizione dello zucchero e il suo effetto sul collagene nelle unghie”, afferma Healthline. Il sito sanitario britannico ha aggiunto: “Questo tipo di ingiallimento non è dannoso. Non ha bisogno di essere curato. Ma in alcuni casi, l’ingiallimento può essere un segnale di un’infezione dell’unghia”.

“Molte malattie comuni sono segnalate dall’aspetto delle unghie”, ha spiegato l’esperta Elizabeth Salada. “E’ bene essere consapevole di eventuali cambiamenti della forma dell’unghia, spessore, consistenza, il colore e se separata dal letto ungueale. Anche un leggero rossore nella parte inferiore a volte è un sintomo di diabete”.

Le infezioni delle unghie con lieviti o funghi sono comuni tra le persone con diabete e di solito colpiscono le unghie dei piedi.

“Lo scolorimento bianco/giallo/verdastro e l’ispessimento all’estremità dell’unghia si diffondono gradualmente fino a coinvolgere l’intera unghia che può essere spessa e fragile”, osserva Practical Diabetes.

I sitomi del diabete di tipo 2

Il sito sanitario britannico ha sottolineato l’importanza di riconoscere questi primi segnali presenti sulle unghie in quanto consente una cura tempestiva.

I primi sintomi del diabete includono: