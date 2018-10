ROMA – Un piattino di legumi al giorno può aiutare a tenere sotto controllo i livelli di zuccheri nel sangue nel caso si soffra di diabete di tipo 2, quello che colpisce in età adulta. Fagioli, lenticchie, ceci, fave e lupini sono particolarmente indicati nella dieta di chi soffre di diabete perché non vengono assorbiti subito dall’intestino ma allo stesso tempo riducono l’assorbimento degli zuccheri, evitando picchi di glicemia, come quelli che si verificano invece quando si mangiano carboidrati.

Secondo la dottoressa Sara Testa, dietologa dell’Unità di Chirurgia bariatrica dell’Ospedale Humanitas, “fagioli e legumi sono alimenti che dovrebbero essere consumati regolarmente da chi soffre di diabete, sia per il controllo della glicemia sia per la ridotta quantità di calorie. Infatti, 100g di fagioli o ceci cotti contengono circa 100 calorie, un po’ meno lenticchie e fave, e andrebbero mangiati almeno tre volte alla settimana anche sotto forma di prodotti come la pasta realizzata con farine di fagioli e legumi che quindi rientra tra i prodotti proteici”.

Bisogna però considerare i legumi non come contorno, ma come piatto principale, come se si trattasse di carne o pesce. Duecentocinquanta grammi di legumi freschi (non secchi) corrispondono a circa 150 grammi di carne e 200 grammi di pesce.

Tra i legumi più indicati per le persone diabetiche ci sono i fagioli borlotti, i fagioli blu scuro o fagioli neri. Ma gli alimenti che aiutano chi soffre di diabete non sono solo i legumi. Vediamone altri.