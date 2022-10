Mangiare troppo tardi la sera porta a un aumento di peso dovuto al minor dispendio di calorie. A rivelarlo è uno studio del Brigham and Women’s Hospital di Boston negli Stati Uniti pubblicato sulla rivista Cell Metabolism.

Mangiare tutti i pasti in 10 ore è più salutare

I ricercatori hanno dimostrato che concentrare tutti i pasti della giornata nell’arco di 10 ore sia meglio per il dispendio energetico e per l’appetito. Ottimi risultati anche per quanto riguarda peso corporeo e massa grassa. In totale sono stati 16 i partecipanti alla ricerca in sovrappeso. I partecipanti sono stati divisi in due gruppi: uno iniziava a consumare i pasti all’inizio della giornata, l’altro circa quattro ore dopo. Il primo gruppo faceva colazione alle 9 e pranzava alle 13. La cena alle 17. Il secondo gruppo invece faceva colazione alle 13, pranzava alle 17 e cenava alle 21.

Chi pranzava 4 ore più tardi aveva più fame

Coloro che hanno iniziato a mangiare quattro ore più tardi erano più affamati. Non riuscivano a bruciare velocemente calorie e mostravano i classici segni della crescita del grasso. A tutti i partecipanti è stato misurato il grado di appetito, sono stati raccolti i campioni di sangue, i livelli di temperatura corporea e di dispendio energetico e in alcuni casi campioni di tessuto adiposo corporeo.

Chi cominciava a mangiare alle 13 aveva livelli più bassi si leptina, ossia l’ormone della sazietà avendo quindi livelli più che raddoppiati di fame. Sono stati fatti poi dei test genetici ed è stato rilevato che vi è una crescita del grasso se si mangia in orari serali. L’abitudine di cenare dopo le 17 comporterebbe un dispendio di calorie inferiore di circa 60 calorie in meno.