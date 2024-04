Dieta dei gruppi sanguigni, funziona o no? Cosa dicono gli esperti

Se hai mai sentito parlare della dieta dei gruppi sanguigni, potresti esserti chiesto se funziona davvero oppure no e se è davvero supportata dalla scienza. La dieta dei gruppi sanguigni è stata sviluppata dal naturopata americano Peter D’Adamo, il quale ha proposto che la scelta alimentare dovrebbe basarsi sul gruppo sanguigno di un individuo. Secondo questa teoria, i gruppi sanguigni A, B, AB e 0 rifletterebbero le abitudini alimentari dei nostri antenati e influenzerebbero i benefici per la salute derivanti da una determinata dieta.

Gruppo 0 (I “Cacciatori”): Questi individui sono considerati geneticamente predisposti a una dieta ricca di proteine animali, in linea con l’idea che i primi esseri umani fossero cacciatori-raccoglitori.

Gruppo A (Gli "Agricoltori"): Si ritiene che il gruppo A abbia avuto origine con lo sviluppo dell'agricoltura e quindi sarebbe meglio adattato a una dieta a base vegetale.

Gruppo B (I "Nomadi"): Questi individui avrebbero la flessibilità di consumare alimenti sia di origine animale che vegetale.

Gruppo AB (L'Enigma): Questo gruppo è considerato una combinazione dei gruppi A e B, e si ritiene che dovrebbero seguire una dieta intermedia.

Cosa dicono gli esperti

Sebbene la dieta dei gruppi sanguigni abbia guadagnato popolarità, gli esperti non sono così convinti della sua validità scientifica. Secondo una revisione della letteratura scientifica pubblicata sull’“American Journal of Clinical Nutrition” nel 2013, non esistono prove scientifiche che supportino l’idea che i gruppi sanguigni siano legati all’evoluzione delle abitudini alimentari umane o che possano influenzare la salute in base alla dieta.

Questa mancanza di evidenza scientifica ha portato molti medici e esperti a respingere la dieta dei gruppi sanguigni come una pseudoscienza. Nonostante ciò, alcuni sostenitori della dieta sostengono di sentirsi meglio quando seguono le raccomandazioni alimentari del loro gruppo sanguigno. Tuttavia, gli esperti suggeriscono che questo potrebbe essere dovuto al fatto che le raccomandazioni dietetiche spesso promuovono abitudini alimentari più sane, come il consumo di frutta e verdura, piuttosto che a una correlazione specifica con il gruppo sanguigno.

Uno studio pubblicato su “Plos One” nel 2014 ha esaminato circa 1.500 persone e ha scoperto che una dieta ricca di vegetali può portare a benefici per la salute, indipendentemente dal gruppo sanguigno. Questo suggerisce che le diete raccomandate per i diversi gruppi sanguigni potrebbero non essere necessariamente correlate ai loro benefici per la salute.

Anche se molti seguaci della dieta dei gruppi sanguigni riportano miglioramenti nella loro salute, è importante notare che tali benefici potrebbero derivare da scelte alimentari più sane in generale, piuttosto che dalla corrispondenza specifica al gruppo sanguigno.

Mentre la dieta dei gruppi sanguigni potrebbe sembrare una promettente forma di nutrizione personalizzata, la mancanza di evidenza scientifica la rende una scelta controversa tra gli esperti. Prima di abbracciare completamente questa dieta, è importante consultare un professionista medico qualificato per valutare i rischi e i benefici personali. Alla luce delle prove attuali, la dieta dei gruppi sanguigni rimane un’opzione dietetica dibattuta, il cui valore e la cui efficacia richiedono ulteriori studi e ricerche scientifiche approfondite.