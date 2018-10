ROMA – Tra la miriade di consigli, studi e metodi per dimagrire in circolazione, una dieta in particolare, la cosiddetta ‘dieta del brodo‘, ha catturato l’attenzione di molti. Questa dieta promette di perdere fino a 6 chili in soli 21 giorni con un menu basato sul brodo.

La dieta del brodo è stata studiata dalla naturopata e nutrizionista Kellyann Petrucci, che l’ha messa nero su bianco in un libro edito da Newton Compton, bestseller del New York Times e spopola negli Stati Uniti. Ha conquistato molte star, tra cui Gwyneth Paltrow. Non solo chili in meno, poi. Ma anche un intestino più sano e una pelle molto luminosa.

I dettagli: il regime alimentare dura 21 giorni, durante i quali, come abbiamo anticipato, si possono perdere fino a 6 chili. La settimana viene divisa in 5 giorni di alimentazione con cibi a basso indice glicemico e 2 giorni di mini digiuno (a vostra scelta, l’importante è che siano separati da almeno uno o due giorni di alimentazione normale) in cui si consuma quasi esclusivamente brodo.

Per 5 giorni va ripetuto sempre lo stesso schema: a colazione una porzione di grassi, proteine e frutta, mentre a cena e a pranzo si consiglia di assumere due porzioni di verdure, una di proteine e di grassi.

Cibi da evitare: biscotti, cereali, pasta, riso, patatine, cracker, dolcificanti artificiali, formaggi, latte, yogurt, patate, legumi e carni lavorate. Sì, invece, a carne e pesce fresco, spezie, verdure e frutta.

I condimenti? Olio extravergine d’oliva o di cocco. Per gli spuntini scegliete avocado, frutta secca e olive oppure sottaceti, kefir di cocco e kimchi.

Nei 2 giorni di mini digiuno, invece, si possono bere fino a 5 tazze di brodo, a cui si possono aggiungere uno spuntino o una cena leggera (alle ore 19) a base di salmone affumicato o petto di pollo.