ROMA – Tom Kerridge, noto chef inglese che guida il pub due stelle Michelin “The Hand and Flowers”, dopo aver toccato la soglia dei 190 chili ha deciso di dare un taglio alle pessime abitudini alimentari. Come? Per diverso tempo ha cercato una formula adatta. Poi l’ha trovata in una dieta a di “eroi della dopamina”.

In tre anni ha perso 70 chili. La raccolta di ricette per la dieta dello chef sta spopolando in Inghilterra e ora è pronta a sbarcare in Italia col nome di La miracolosa dieta della dopamina, pubblicato da Newton Compton Editori con la traduzione di Chiara Beltrami.

Ogni ricetta creata dello chef è a base di di ingredienti che rilasciano nel cervello il cosiddetto “ormone della felicità”, ovvero la dopamina. Gli eroi della dopamina di cui parla Kerridge sono gli alimenti che permettono grazie a un amminoacido chiamato tirosina scomporre ed estrarre la dopamina.

Secondo lo chef gli ingredienti “miracolosi” sono formaggi, le uova. Poi il pesce, la frutta (anche quella con il guscio), la carne, le verdure a foglia scura, le spezie, i peperoncini (capaci di procurare un piacevole senso di appagamento grazie alle endorfine) e persino il cioccolato.

Non credete però di non fare rinunce: il ricettario dice no a pane, patate, pasta e riso. Gli studi di migliore qualità dimostrano che l’intervento più efficace è quello che aiuta ad adottare comportamenti alimentari e di vita salutari e stabili nel tempo e si basa su strategie di sostegno al cambiamento. Insomma, consapevolezza più che imposizioni.