A cosa è dovuto l’effetto yo-yo?

L’effetto yo-yo, noto anche come “rebound”, si verifica quando il nostro organismo non ha il tempo di gestire correttamente l’aumento delle calorie dopo un periodo di restrizione calorica. Durante una dieta, il corpo si adatta al consumo ridotto di calorie utilizzando le riserve di energia immagazzinate. Tuttavia, quando il consumo calorico aumenta drasticamente senza una transizione graduale, il corpo si trova in difficoltà nella gestione delle nuove calorie.

Spesso, quando si raggiunge il peso target, la dieta viene abbandonata, ma il paziente non ha acquisito una sana abitudine alimentare, quindi dopo un po’ torna alle abitudini che lo hanno portato ad ingrassare. Quindi, la maggior parte delle persone che seguono una dieta falliscono perché non portano avanti un approccio multidisciplinare nel loro obiettivo di perdita di peso.

Vivere a dieta permanente, sì o no?

Bisogna considerare la dieta come uno stile alimentare invece di una restrizione calorica temporanea. Le diete molto restrittive non possono essere mantenute a lungo termine. Concepire la dieta come una restrizione alimentare temporanea anziché come un nuovo modo di vivere è una delle cause che favoriscono l’effetto yo-yo. I pilastri per dimagrire in modo sano devono riguardare tre aspetti: una dieta equilibrata gestita da un nutrizionista; supporto psicologico per affrontare un profondo cambiamento nel modo in cui ci relazioniamo al cibo; e ridurre al minimo la fame.

Cosa possiamo fare per evitare di ingrassare dopo essere dimagriti?

L’importante è che, se decidi di voler dimagrire, devi pensare a cambiare la tua vita e il tuo modo di mangiare. Il successo si ottiene attraverso una alimentazione che promuova sia la riduzione della sensazione di fame che il cambiamento dei modelli nutrizionali e delle abitudini di vita dannose.

Non possiamo dimenticare che viviamo in una società che associa il cibo a quasi tutto: feste, eventi sociali, ecc. E l’obiettivo, più che perdere peso, dovrebbe essere quello di condurre una vita sana e prenderci cura della nostra salute. Il peso è una conseguenza di questo cambiamento di mentalità e abitudini.

Ed evitare l’effetto yo-yo è più facile di quanto pensiamo. Prima cosa, dovremmo evitare di seguire le diete “miracolose” o troppo severe di cui abbiamo parlato in precedenza. Se seguiamo questo tipo di dieta, che non vediamo l’ora che finisca per “tornare alle abitudini di prima”, appena la finiremo recupereremo il peso perso o anche di più.

L’obiettivo è conoscere e seguire le abitudini che ci aiutano naturalmente a mantenere il nostro peso a lungo termine.

Consigli pratici