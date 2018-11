ROMA – Le dieta del McDonald’s. “Da 23 anni mangiamo dal McDonald’s tutti i giorni. Esclusi i periodi di vacanza. E funziona. Siamo magri e… in perfetta forma”. Almeno così dicono Tom Jones, 83 anni, e la moglie Pauline, 82 anni che, giurano, da anni non mangiano altro che hamburger.

“Camminiamo 2,5 miglia ogni giorno per arrivare qui – dice Pauline al giornale inglese Metro – ci prendiamo un caffè alle 8.30 del mattino e poi andiamo a dare un’occhiata ai negozi, poi andiamo al “Mc” per quello che chiamiamo uno spuntino”.

“Veniamo qui sette giorni alla settimana, tutti i giorni – conferma Tom – tranne quando siamo stati in vacanza non abbiamo perso un giorno in 23 anni”.

“Ci piace tornare qui ogni giorno per la cordialità delle persone che ci lavorano – dice ancora – Sono sempre molto disponibili, ci sentiamo parte del locale, parte dell’arredamento, come se sapessero chi siamo e sono così gentili. Ci piace la mattina perché non è molto affollato come all’ora di cena, non siamo gente dei pub e apprezziamo la comunità che troviamo al McDonald’s”.

Ma siamo sicuri che non fa male? “Sono tutte sciocchezze queste che dicono su McDonald’s che ti fa ingrassare, è spazzatura – risponde Tom – Noi siamo in perfetta forma, ma è anche vero che ci siamo sempre tenuti allenati con l’esercizio fisico, camminiamo molto”.