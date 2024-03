Dieta, sostituire metà di proteine animali con le vegetali ti fa vivere 9 mesi in più

Uno studio recente condotto dall’Università McGill in collaborazione con la London School of Hygiene & Tropical Medicine suggerisce che sostituendo parzialmente le proteine animali con quelle vegetali è possibile non solo aumentare l’aspettativa di vita media di nove mesi, ma anche ridurre le emissioni di gas serra, contribuendo così alla salute del pianeta. Questo studio, pubblicato su Nature Food, offre una prospettiva interessante su come le nostre scelte alimentari possano influenzare non solo la nostra salute, ma anche l’ambiente.

Lo studio

Utilizzando dati provenienti da un sondaggio sulla nutrizione condotto in Canada, gli esperti hanno esaminato gli effetti potenziali della sostituzione parziale della carne rossa e lavorata o dei latticini con alimenti proteici di origine vegetale, come noci, semi, legumi, tofu e bevande a base di soia fortificata.

Una delle scoperte più significative dello studio è stata la riduzione dell’impronta di carbonio associata alla dieta di una persona quando questa ha sostituito parte del consumo di carne rossa e lavorata con proteine vegetali. In particolare, una riduzione del 25% del consumo di carne rossa e lavorata ha portato a una diminuzione del 25% delle emissioni di gas serra legate alla dieta.

Aumento dell’aspettativa di vita

Ma la scoperta più sorprendente riguarda l’effetto sulla longevità. Gli esperti hanno stimato che sostituendo la metà della carne rossa e lavorata nella dieta con proteine vegetali, una persona potrebbe vivere in media quasi nove mesi in più, grazie a un ridotto rischio di malattie croniche. Questo guadagno nell’aspettativa di vita è particolarmente significativo per gli uomini, che potrebbero raddoppiare il beneficio rispetto alle donne.

Tuttavia, la sostituzione parziale dei latticini con proteine vegetali ha portato a risultati leggermente diversi. Sebbene ci fosse comunque un aumento dell’aspettativa di vita, questo era meno significativo rispetto alla sostituzione della carne. Inoltre, è emerso un problema di salute: un aumento del rischio di carenza di calcio fino al 14%. Questo sottolinea l’importanza di trovare un equilibrio nella nostra alimentazione e di assicurarci di ottenere tutti i nutrienti essenziali.

Questo studio fornisce una prospettiva interessante su come le nostre scelte alimentari possano influenzare la nostra salute e l’ambiente. Speriamo che questi risultati aiutino i consumatori a fare scelte alimentari più consapevoli e sostenibili e possano informare le future politiche alimentari non solo in Canada, ma anche in tutto il mondo. Scegliere proteine vegetali al posto della carne può non solo contribuire alla nostra salute individuale, ma anche alla salute del pianeta.