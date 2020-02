MILANO – Il caffè, o meglio la caffeina, aiuta a dimagrire: sono sempre più numerosi gli studi che lo hanno dimostrato. Ma se si aggiunge anche solo mezzo cucchiaino di cannella è anche meglio. A dirlo, questa volta, è una ricerca del Centro di ricerca sull’infiammazione di Hong Kong riportato dal Messaggero.

Come già studi precedenti hanno dimostrato, la caffeina contenuta nel caffè è in grado di ridurre l’appetito e la sensazione di fame. Proprietà simili le ha cannella: questa spezia, infatti, riesce a controllare i livelli di zuccheri nel sangue (per questo motivo è indicata anche a chi soffre di diabete) e a ridurre gli attacchi di fame, proprio grazie al controllo della glicemia e al rallentamento del processo di svuotamento gastrico. E’ anche una sorta di dolcificante naturale, con un apporto molto minore rispetto ad altri dolcificanti come zucchero o miele.

Adesso uno studio condotto a Hong Kong ha sottolineato le proprietà del consumo combinato di caffè e cannella: ne basta davvero pochissima in un caffè nero per avere effetti positivi sulla linea. (Fonte: Il Messaggero)