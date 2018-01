Disfunzione erettile, in arrivo la crema alla nitroglicerina: 12 volte più rapida del viagra

ROMA – Una nuova crema è in arrivo dalla Gran Bretagna e sarà di grande aiuto per moltissimi uomini che soffrono di disfunzione erettile. La nuova crema avrà come principio attivo delle minime quantità di nitroglicerina.

Secondo le prime statistiche, scrive il tabloid Sun, su dieci uomini che hanno testato la crema, sette avrebbero ottenuto grande successo dopo l’applicazione e questo perché l’efficacia della pomata sarebbe maggiore del viagra.

Il meccanismo d’azione è abbastanza semplice: quando la nitroglicerina viene a contatto con il pene vi è una dilatazione dei vasi sanguigni con relativo aumento di flusso degli stessi. La ricerca ha scoperto che il suo effetto è 12 volte più rapido del Viagra. Il 44% degli uomini dopo l’applicazione aveva presentato un risveglio del pene con relativa erezione nell’arco dei primi cinque minuti, mentre il restante 70%, entro dieci minuti.

Secondo una stima fatta dagli studiosi, la crema “miracolosa” potrebbe essere commercializzata nel nostro paese entro 30 giorni e ad un prezzo davvero ridicolo, poco più di un euro. Una vera e propria rivoluzione medica se pensiamo agli attuali costi del viagra (25€ per 2 compresse).