Blitz dice

Terremoto Irpinia, 40 anni fa esatti. Poi i moltissimi pubblici miliardi per ricostruzione e ripartenza. Sprecati, dispersi, arraffati. Spese inutili, spese furbe, spese a pioggia clientelare. Miliardi dissipati con consenso di popolo. Oltre, ovviamente, ai miliardi rubati, non certo pochi. Pensiero a Recovery e come spenderemo i miliardi Ue. Chissà perché.