ROMA – Niente più noccioline sui voli EasyJet. La compagnia aerea ha deciso di abolirle per preservare la salute dei viaggiatori allergici. Non solo: sarà anche richiesto a tutti i passeggeri a bordo di non consumare prodotti contenenti frutta a guscio. Prima di EasyJet lo hanno già fatto altre compagnie come Qantas, Southwest Airlines, Lufthansa e British Airways.

Niente più arachidi, noccioline e altri snack di frutta secca da sgranocchiare a bordo. Uno studio del 2017, pubblicato sul World Allergy Organisation Journal, sostiene infatti che circa il 2,2% delle emergenze mediche in volo, sarebbero causate da reazioni allergiche.

Sulla pagina di prenotazione dei voli EasyJet è già disponibile una opzione per indicare eventuali allergie. La compagnia precisa che non sarà possibile monitorare e proibire a tutti i viaggiatori di portare a bordo cibi potenzialmente pericolosi per chi . Ma in caso di rischio elevato, per la presenza di passeggeri dichiaratamente allergici, prenderà seri provvedimenti. (Fonte: La Stampa)