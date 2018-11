ROMA – Ritiro immediato del prodotto dal mercato per un possibile rischio chimico. Nella sezione dedicata ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, il Ministero della salute ha annunciato il ritiro di alcune confezioni di Mix di bacche e frutta essiccata. I prodotti interessati sono venduti tutti a marchio Wellness Mix e prodotti dalla ditta Mainardi Nicola S. r. l. nello stabilimento di Lendinara in provincia di Rovigo.

Tre gli avvisi di richiamo, che si è reso necessario dopo l’accertamento della presenza di valori elevati e comunque superiori ai limiti di legge di Ocratossina A. Si tratta di una micotossina che si ritrova principalmente nei cereali, nel caffè e nella frutta secca e la cui presenza è rigidamente regolamentata in cibi e mangimi. Come sempre, a scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare le confezioni con i numeri di lotto segnalati e di restituirli al punto vendita d’acquisto. (Continua dopo la foto)

I prodotti interessati dal ritiro contengono mirtilli rossi, bacche di goji, bacche di gelso e physalis e, nel dettaglio, sono le confezioni di Wellness Mix vendute in vassoi da 130 grammi con lotti di produzione 181008063 – 181017048 – 181106077 e data di scadenza fissata tra il 31/10/2019 e il 30/11/2019; le confezioni di Wellness Mix alla Frutta da 100 grammi vendute a marcio “Suny Frutta Secca” con lotto 181011101 e data di scadenza fissata la 31/10/2019. (Continua dopo la foto)

E, infine, le confezioni di Wellness Mix dal peso variabile con lotti 2481811O – 2601811N – 2741811N con date di scadenza fissate la 05/09/2019 – 17/09/2019 – 1/10/2019. S