ROMA – Acqua fresca e camminate sono i due rimedi naturali che aiutano contro le emorroidi infiammate. Si tratta di un disturbo di cui soffre un adulto su due, ma la chirurgia è indispensabile solo in pochi casi. Le emorroidi infatti non sono un problema di salute, ma qualcosa che fa parte del corpo umano dalla nascita. I problemi sorgono quando c’è una infiammazione che provoca la sindrome emorroidaria.

Fabio Di Todaro su La Stampa ha intervistato Andrea Bondurri, proctologo dell’ospedale Sacco di Milano e membro della Società Italiana di Chirurgia Colo-rettale scrive:

“Il problema non sono le emorroidi in quanto tali, ma la sindrome emorroidaria, che si ha nel momento in cui le vene emorroidali si infiammano e dilatano, formando della varici e provocando, a seconda dei casi dolore, prurito, senso di protrusione e sanguinamento”.

Tante le opzioni terapeutiche per questo disturbo che non va mai sottovalutato, perché può dipendere da altre cause, spiega Bondurri:

“Come le ragadi o i diverticoli, ma in realtà il sangue nelle feci può essere anche la spia di un tumore del colon-retto. La chirurgia è necessaria in meno di un caso su dieci – chiarisce Bondurri -. Occorre intervenire di fronte a un sanguinamento importante, che rischia di rendere il paziente anemico. Più in generale, la chirurgia aiuta queste persone a migliorare la qualità della propria vita. Più che per gradi, si ragiona sulla base della tollerabilità del problema”.

Le soluzioni sono diverse, dalla scleroterapia che interrompe l’emorragia e il prolasso, fino agli infrarossi:

“La scleroterapia, attraverso un’iniezione nel vaso che sanguina, interrompe l’emorragia e il prolasso. Lo stesso obiettivo è raggiungibile attraverso gli infrarossi: ma queste due opzioni non sempre risultano risolutive nel tempo, motivo per cui sono da escludere in caso di recidiva. In ogni caso – sebbene gli interventi avvengano ormai in ambulatorio o comunque nell’arco di una giornata con il ricovero per una notte – al paziente dopo è consigliato un periodo di riposo.

«Dal giorno dopo si può tranquillamente camminare – chiosa Bondurri -. Ma stare seduti a lungo non è consigliabile, così come effettuare sforzi fisici notevoli. Ecco perché, se si può, si dovrebbe rimanere lontani dal luogo di lavoro almeno per una settimana»”.